KKTC’ye gelince anladı

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptıktan kısa süre sonra üzerinde sahte 300 dolar ve 100 euro para ele geçirilen 37 yaşındaki Serkan Geyik dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının İstanbul’da bilgisayarını sattığını, alan şahsın biraz TL biraz da döviz verdiğini, paraların sahte olduğunu, Kuzey Kıbrıs’a gelince ve tutuklanınca anladığını söylediği aktarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde, saat 02.45 sıralarında alınan bir ihbar üzerine Ercan’a gelen zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan üst aramasında zanlının tasarrufundaki bel çantası içerisindeki 3 adet 100 ABD Doları ve 2 adet 50 Euro bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, zanlının bu süre içerisinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde İstanbul’da diz üstü bilgisayarını sattığını, bunun karşılığında bir miktar döviz bir miktar TL aldığını, aldığı dolar ve euroların sahte olduğunu KKTC’ye gelince anladığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının bu ifadesinin araştırılacağını, ayrıca paralarla ilgili inceleme sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Bu arada Polis Basın Subaylığı, sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu uyarısında bulunarak, tespit edilen paraların seri numaralarını paylaştı:

Polisten yapılan açıklamada, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100 ABD Doları ile 50’lik Euro bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Sahte 100 ABD Dolarlarının seri numaraları:

PH27520149B

PH27520155B

Sahte 50 euro’ların seri numaraları:

SE2227248219

VA2566721487.