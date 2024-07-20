Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı Arnet Gıda’dan 12 milyon lirayı aşkın para çaldığı iddia edilen 53 yaşındaki P.İ, arandığını duyunca polise teslim oldu.

Suçunu kabul eden zanlı, “Tek başıma değilim, 5 suç ortağım var” dedi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada vurgun olayının 2018-2024 tarihleri arasında gerçekleştiği belirtildi.

Zanlının makbuz ve faturalarla oynayarak, 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Arnet Gıda Ltd'te pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve faturalar üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, 5 suç ortağının daha olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, sağlık sorunlarından dolayı zanlının henüz ifadesinin alınmadığını, aranan şahıslar ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, Savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine ise tanıklar olduğunu, onların da ifadesinin alınacağını belirtti.

Zanlının avukatı ise 3 günlük süreye itiraz etmezken, müvekkilinin 5 suç ortağı olduğuna ve suç ortaklarının daha fazla para aldığına dair polise bilgi verip, yardımcı olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

