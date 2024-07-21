Bölünmüşlük kabullendi

Rum Yönetimi’nin, ara bölgeye çekilen dikenli teller hakkında artık bir politika belirlemesini isteyen AKEL partisi yönetimi, bu haliyle bölünmüşlüğün kabullendiği mesajının verildiğini savundu.

Haravgi'ye göre AKEL tarafından yapılan açıklamada, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, dikenli tellerin kaldırılacağını açıkladığı hatırlatılarak Hristodulidis hükümetinin bunu yerine getirmediği ve şu anda farklı konuştuğuna dikkat çekildi.

AKEL, Anastasiadis döneminde İçişleri Bakanı Nikos Nuris zamanında çekilen ve “Nuris setti” olarak ünlenen dikenli tellerin, murat edildiği gibi göçmen akışını engelleme sonucu vermediğini belirtti.

Dikenli tellerin başardığı tek şeyin Rum sakinleri ve çiftçilerin mallarına ve arazilerine erişiminin kesilmesi olduğu belirtildi ve Rum yönetiminin ara bölgenin bir bölümünden feragat ettiği mesajını verdiği vurgulanan açıklamada, Hristodulidis hükümeti ve yetkililerine bu konudaki niyet ve kararlarını açıklama çağrısı yapıldı.