Tüm gücümüzle yanınızdayız

Anıl IŞIK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler basına açıklama yaptılar. Kabulde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki egemen eşit devletin iş birliğine dayanması, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının devam etmesi gerektiğini vurguladı, bunların “kırmızı çizgileri” olduğunu yineledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Güler ise, “Türkiye olarak, yarım asır önce olduğu gibi bugün de Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda tüm gücümüz ve imkânlarımızla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Güler: Geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Şanlı tarihimizde müstesna bir yere sahip olan Harekat’ın yıl dönümünün, haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel ve anlamlı günde, Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte olmaktan ve 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’ncini yıl dönümünü kutlamaktan ayrıca büyük bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum” dedi.

Güler, “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Tatar’ın vizyonu ile ortaya koyduğu yoğun gayretler geleceğe yönelik umutlarımızı da artırmaktadır” dedi.

Bakan Güler, konuşmasında devamla şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye olarak, yarım asır önce olduğu gibi bugün de Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda tüm gücümüz ve imkânlarımızla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, Kıbrıslı mücahitler ile mücahideleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; harekâtta görev almış tüm Komutanlarımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi saygıyla yâd ediyorum.”