Türk Yıldızları Girne'de semalarında 

İlk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre denize çelenkler bırakılacak, Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından Aydıncık’tan getirilen bayrak adaya çıkarılacak ve 50 pare top atışı yapılacak.

Saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından meşaleler yakılacak, adadaki meşaleden alınan ateş karaya çıkarılacak ve meşale Lefkoşa’ya götürülmek üzere öğrenciler tarafından teslim alınacak.

Karaoğlanoğlu Şehitliği’nin ziyaret edilerek şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla ilk tören sona erecek. Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 16.30’da başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından askeri birlikler ve halkın bayramı kutlanacak.

Konuşmalar, şiirler ve resmigeçit töreninin ardından tören, saat 18.00’de Türk Yıldızlarının gösterisiyle son bulacak.

