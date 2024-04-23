Teröre darbe vurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a 13 yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ilk ayağında Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile görüştü.

Bu toplantıda Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı.

Sudani ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğini söyledi. Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Bağdat’ta Reşid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ilk ayağında Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile görüştü.

Bu toplantıda Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı. Sudani ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğini söyledi. Erdoğan, Irak'taki temasları kapsamında Bağdat'taki programlarını tamamlayarak geldiği Erbil'de törenle karşılandı.

Kalkınma yolu projesi için anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid'in ardından Başbakan Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Sudani, anlaşmanın bölge halkları için bir köprü vazifesi göreceği söyledi ve "Bu, halkların birbirini daha iyi anlamasını sağlayacak. Güvenlik ve istikrara katkıda bulunacak" dedi.

Sudani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güvenlik konusundaki engellerle mücadeleyi, terörist unsurların varlığı ile mücadeleyi görüştük. Daha fazla kontrol ve istikrar için Türkiye ırak sınır bölgesi güvenliğini görüştük" diye ekledi.

Gazze konusunda da Türkiye ile işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başbakan Sudani, "Irak topraklarının hiçbir şekilde herhangi bir komşumuza karşı kötü niyetle kullanılmasına izin veremeyiz. Hiçbir grup Irak'ın topraklarının egemenliğini ihlal edemez" ifadelerini kullandı.

Irak başbakanı ayrıca Gazze'deki duruma da değinerek şöyle konuştu: "İslam dünyasının kutsal topraklarında yaşananlara gözlerimizi yumamayız. Bunu da görüştük. Derhal ateşkes ihtiyacı konusunda aynı fikirdeyiz."

İnancımı paylaştım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadelede iş birliğinin en önemli konulardan olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Irak topraklarından Türkiye’yi hedef alan terör örgütü PKK’ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Resmen terör örgütü ilan edilerek, Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Bu, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükümetinin atacağı adımlarda tüm desteği sağlamaya hazırız. FETÖ'yle ortak mücadele de gündem başlıklarımızdan biriydi."

İkinci durak Erbil

Bağdat'taki programlarını tamamlayan Erdoğan, "TC-CAN" uçağı ile 20.15’te Erbil kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlık Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.