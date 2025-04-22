Koğuşlarda yer kalmadı

Merkezi Cezaevi’nde mahkum ve tutuklu sayısının her geçen gün arttığı, buna karşın gardiyan eksikliğinin giderilmediği açıklandı.

Halen cezaevinde bulunan 789 mahkumdan sadece 110’nun KKTC vatandaşı olduğu belirtilirken, 230’unun üçüncü dünya ülkesi, 264’ünün de Türkiye vatandaşı olduğu vurgulandı. Cezaevinde 54 kadın mahkum ve 29 çocuk bulunuyor.



Cezaevindeki eksiklere dikkat çeken iki sendika başkanı, 75 gardiyana ihtiyaç duyulduğunu, bunun için hükümetin adım atmasını beklediklerini duyurdu.

Koğuşlarda yer kalmadığını, mahkumlardan 9 tanesinin hayatını kaybettiğini belirten KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, cezaevine ayda sadece bir kez doktor gönderildiğine dikkat çekti.



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Merkezi Cezaevi'nde yaşanan personel eksikliği ve buna bağlı sorunların giderilmesi için 21 Mayıs’a kadar somut adım atılmaması halinde greve gideceklerini duyurdu.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevi’nde artan tutuklu ve mahkum sayısına karşın personel yetersizliğine dikkat çekerek, hükümete “ivedilikle adım atın” çağrısında bulundu.

“İdare bu konuda elinden geleni yapıyor ancak esas sorumluluk Bakanlık ve Başbakanlık’tadır” diyerek, 75 kişilik gardiyan eri alımı için Başbakanlığa gerekli başvuruların yapıldığını belirten Atan, 60 erkek ve 15 kadın gardiyan eri alınmasına yönelik istihdam talebinin iletildiğini ancak bu talebin halen sonuçlandırılmadığını söyledi.

Bengihan: 21 Mayıs’a kadar adım atılmazsa grev kararı alacağız

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Merkezi Cezaevi’ndeki personel yetersizliklerine ve sağlık hizmetlerindeki eksikliklere yönelik eleştirilerde bulunarak, 21 Mayıs tarihine kadar somut adımlar atılmaması halinde, sendikalar olarak grev kararı alacaklarını açıkladı.

Yasaya göre cezaevine doktor istihdam edilmesi gerekirken hâlâ bu görev için kalıcı bir atama yapılmadığını ifade eden Bengihan şöyle devam etti:

“2023'te yeni cezaevine taşındık, üzerinden 2,5 yıl geçti. Yasaya göre burada bir doktor bulunması gerekiyor, ancak doktor istihdam edilmedi. Münhal ilanı yapıldı, fakat başvuran olmadı. Mevcut sistemde görevli olan doktor ise sadece ayda bir cezaevine geliyor. Bu kabul edilemez. 9 mahkum hayatını kaybetti ve bu ölümlerde ihmali olan herkes sorumludur.”

Bengihan, en az iki sözleşmeli doktorun cezaevinde görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

789 mahkumdan 110’u KKTC vatandaşı

Bengihan, cezaevinde şu an itibarıyla 789 mahkum ve tutuklu bulunduğunu ve bunların yalnızca 110’unun KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, “230 kişi üçüncü ülke vatandaşı. Yani KKTC’lilerin iki katı kadar üçüncü ülke vatandaşı cezaevinde” ifadelerini kullandı.

Bengihan, cezaevinde 110 KKTC vatandaşı, 185 çift uyruklu, 264 TC vatandaşı ve 230 üçüncü ülke vatandaşı olduğunu belirtti.

Bengihan ayrıca, cezaevinde 54 kadın mahkum ve 29 çocuk statüsünde tutuklu bulunduğunu, eski cezaevinde ise 81 kişinin barındığını aktardı.



