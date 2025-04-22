Kurtuluş’tan kurtulamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de yaşayan Kurtuluş Erdem’in başkasıyla evlenen eski eşine defalarca ölüm tehdidinde bulunduğu, 17 yaşındaki çocukları aracılığıyla gönderdiği oyuncak ayı içerisine takip cihazı yerleştirdiği iddia edildi. Eski eşini takibe alarak özel hayatın gizliliği suçunu işleyen zanlı, önceki gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız; zanlının 2025 yılı Mart ve Nisan ayı içerisinde Türkiye’den, kullanımındaki cep telefonunun WhatsApp uygulamasından, eski eşine, başka biriyle evlendiği gerekçesiyle ölüm tehdidi içerikli birçok mesaj attığını açıkladı.

Polis; zanlının 17 yaşındaki çocukları aracılığıyla, eski eşine hediye bahanesiyle gönderdiği oyuncak ayı içerisine takip cihazı yerleştirerek, cep telefonundan eski eşini izleyerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini de mahkemeye aktardı.

“Sadece çocuklarımı takip ediyordum”

Zanlının, şikayetin yapıldığı tarihte Türkiye’de olduğunun tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini anlatan polis; 20 Nisan’da Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını belirtti.

Zanlının; takip cihazıyla ilgili olarak, “Sadece çocuklarımı takip ediyordum” şeklinde izahatta bulunduğunu belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

