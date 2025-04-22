Farklı görüşler ortaya konuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun dünkü toplantısında Avrupa Birliği (AB) ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi bazı ülkeler arasında imzalanan anlaşmayı ele alındı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, AB’nin, Türk devletlerini KKTC ve Türkiye’den uzaklaştırmak için etkinlik düzenlediğini söylerken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AB’nin Türk Cumhuriyetlerine baskı yaptığını ifade etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise AB ile anlaşma imzalayan Türk devletlerinin KKTC ile de aynı ilişkileri kurulabileceği söylemlerinin doğru olmadığına dikkat çekti.

Gürültü şimdi koptu

Meclis dün saat 14.00’te toplandı. Meclis’te AB ile TDT ülkeleri arasındaki anlaşma tartışıldı.

Genel Kurulu’da ilk olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak konuşma yaptı.

Erhürman, KKTC’nin TDT’de gözlemci üye olmasına karşı çıkmadıklarını, aksine Avrupa ile azalan temaslara rağmen dünyaya açılmaya dönük adımların eleştirilecek bir durum olmadığını kaydetti. Müzakerelerin “iki devletli çözüm” temeline getirildiği zaman olayın tehlikeli hale getirildiğini savunan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki televizyon programlarındaki tartışmalara bakıldığında pek çok şeyin bilinmediğinin görüldüğünü söyledi.

Devletlerin kendini güvene alacak anlaşmalar yapıp, ilişkileri geliştirebileceğini ifade eden Erhürman, Türk devletlerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni şimdi tanımadığını ancak büyükelçi atama kararından dolayı gürültünün koptuğunu belirtti.

Çözüm olursa adım atarlar

Erhürman, AB ile Türk devletlerarasındaki anlaşmayı okuyup yorumlayarak, bu devletlerin Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550. kararlarını kabul ederek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü tanıdığına işaret etti.

Erhürman, AB ile anlaşma imzalayan Türk devletlerinin KKTC ile de aynı ilişkileri kurulabileceği söylemlerinin doğru olmadığına dikkat çekerek, birlik ile güçlü bağlılık ilan eden Türk devletlerinin KKTC'de temsilcilik açabileceğinin Meclis çatısı altında söylenmesini doğru bulmadığını kaydetti.

Bu devletlerin, BM çatısı altında bulunacak bir çözüm sonrasında KKTC ile ilişki kurabileceğini ifade eden Erhürman, “Oyunlardan vazgeçip, gerçeklerle yüzleşip, Kıbrıs Türk halkını dünyayla kavuşturalım. Ortak dile ihtiyaç var doğrudur ama bu da gerçekleri ortaya koymakla olur” dedi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının artık dünyayla buluşmak istediğini ve kapalı kalmaktan sıkıldığını ifade etti.

Ertuğruloğlu: AB için KKTC diye bir devlet yoktur

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eleştirileri yanıtladığı konuşmasına, “gerçeklerle Kıbrıs Türk halkının bilgilendirilmesi” konusunu açmak istediğini belirterek başladı. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkını dünyadan izole eden, varlığını egemenliğini kimliğini göz ardı edenin 186 sayılı BM karar olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, AB’nin, 2004’te yaptığı hata yokmuş gibi Türk devletlerini KKTC ve Türkiye’den uzaklaştırmak için etkinlik düzenlediğini ve bu devletlerin bu hataya düştüğünü kaydetti.

Esas eleştirilmesi gerekenin AB olduğunu belirten Ertuğruloğlu, bu devletlerin maddi çıkarlarla hataya sürüklendiğini ancak bu hata yapıldı diye Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkları gerekçe göstererek, KKTC’nin egemen politikasından vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Rum tarafı ve AB yerine KKTC’nin egemenliği eleştirilerek toplum olunmak istendiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Bedeli ne isterse olsun bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Haksızlıkların suçlusu, İngiltere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıdır. Gerçekler bunlardır, BM medet umulacak bir örgüt değil. Bu sorunu yaratan ve devam ettiren bir örgüttür. Bu hatadan dönmemek uğruna da her kılığa giriyorlar. Adada tek yasal devlet vardır yanlışı devam ettiği ve iki Kıbrıs gerçeği kabul edilmeden yeni Kıbrıs inşa edilemez, çözüm sağlanamaz. Hayal görülmesin” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk devletleriyle çalışmaya ve Kıbrıs konusunu anlatmaya devam edeceklerini ifade ederek, “BM kararlarının hepsi tavsiyedir ve bağlayıcı değildir. Uymak isteyen uyar, istemeyen uymaz. Ceza öngörülmüyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye işgalci ülkedir" yönünde tek bir karar bile olmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, “TDT ile ilgili canımızı sıkan bir gelişme oldu ancak moral bozarak savunduğumuz politikadan vazgeçmedik. Bunu kabul etmiyoruz. Eleştirilerin muhatabı BM ve AB’dir. Rum-Yunan baskısıyla yapıldı. Bunlarla mı iki toplumlu, iki bölgeli çözüm yapacağız. Gerçekler acı bile olsa Kıbrıs Türk halkına en büyük kötülüğü AB yapıyor. AB için KKTC diye bir devlet yoktur, bu örgütten medet ummak yanlıştır” şeklinde konuştu.

Arıklı: Şartlar olgunlaştığında KKTC de tanınacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "dost ve kardeş" Türki Cumhuriyetlerin hem Semerkant Bildirisi’ne imza atmalarının hem de Güney Kıbrıs’ta elçilik açmalarının üzücü olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de "çok ciddi bilgi kirliliği ve yanlışların" olduğunu dile getiren Arıklı, Güney Kıbrıs’ta elçilik açarak temas kuruduklarını, bunun üzücü olduğunu fakat Türki Cumhuriyetlerinin kendi içlerinde yaşadıkları sıkıntıları da bilmeden yorum yapmanın yanlış olduğunu belirtti.

Türk Cumhuriyetlerinin stratejik açıdan uluslararası arenada sığınacakları bir yere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Arıklı, bu ülkelerin uzun süre direndiğini fakat Çin’in, tarihi İpek Yolunu canlandırmak istemesi üzerine Türk Cumhuriyetlerinden ciddi tavizler koparacağının görüldüğünü söyledi.

Arıklı, 12 milyar dolarlık İpek Yolu ticaretinin önemine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bunun farkında olduğunu kaydetti.

AB’nin Türk Cumhuriyetlerine baskı yaptığını söyleyen ve Kırgızistan’a yapılan baskılara değinen Arıklı, AB’ye tepki göstermek varken Türk Cumhuriyetlerine saldırmanın doğru olmadığını kaydetti.

Şartlar olgunlaştığında KKTC’nin de tanınacağını dile getiren Arıklı, şartların olgunlaşmasına fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.