4 kişi tutuklandı

Gönyeli-Yenikent bölgesinde dün gece bir ikametgahın penceresini kırarak içeri giren, park halindeki araçların kapısını zorlayan biri kadın 4 kişi yakalandı.

Zanlıların 17 Nisan’da Yenikent’te park halindeki bir araçtan bin Euro ve 500 TL para ile makyaj ürünleri çaldığı açıklandı. Tutuklanan şahısların isminin baş harflerinin S.D. (E-24), C.Y.(E-20), Z.D. (E-25) ve G.K. (K-20) olduğu belirtilirken, bugün mahkemeye çıkarılacakları açıklandı.

Öte yandan zanlılardan ikisi bölgedeki güvenlik kameralarına yakalandı.

Görüntülerde yüzlerini gizlemek için başlarını kapüşonla örten iki kişi, Yenikent bölgesinde evlerin önünde park halinde bulunan araçları kontrol ettiği görüldü.

Bölge halkının panik yaşamasına neden olan şahısların yakalanması için harekete geçen polis, dün akşam 4 kişiyi tutukladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 21 Nisan 2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Yenikent'te bir ikametgahın penceresini kırarak hasara uğratıldıktan sonra cürüm işlemek kastı ile ikametgaha giren meçhul şahıslar, ev sahibinin kendilerini fark etmeleri üzerine olay yerinden kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ve Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.D. (E-24), C.Y.(E-20), Z.D. (E-25) ve G.K. (K-20) tutuklandı.

Zanlıların sorgulamalarında, 17 Nisan 2025 tarihinde Yenikent'te 29 Ekim Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araçtan; bin Euro ve 500 TL nakit para ile içerisinde makyaj ürünleri bulunan çantayı çaldıkları belirtildi. Zanlıların 21 Nisan 2025 tarihinde de yine Yenikent Levent Apartmanları Bölgesinde, hırsızlık amacıyla park halinde bulunan bazı araçların kapılarını açmaya teşebbüs ettikleri tespit edildi.