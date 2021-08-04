Kokaini alırken suçüstü yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta zulaya bırakılan uyuşturucu maddeyi almak üzereyken suçüstü yakalanan Barış Hüseyin Polattemir hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iddialar aktarılarak, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Temmuz 2021 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin (UKÜ) bulunduğu bölgeye bir aracın gelip orada durduğu ve araçtaki şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine saat 10.30 sıralarında bölgeye gidilerek arama yapıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan aramada ağaçların altında saklı vaziyette şeffaf naylona sarılı bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduktan sonra olduğu yerde muhafazası sağlanıp pusu görevine başlandığını anlattı.

Polis, yine aynı gün saat 20.30 sıralarında Barış Hüseyin Polattemir’in EL 825 plakalı Mercedes marka salon araç ile ağaçların olduğu yere gelerek kokaini aldığı esnada tespit edilip, suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde 25 Temmuz 2021 tarihinde Lefkoşa'da ismini bilmediği yabancı uyruklu bir şahıstan 3 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu maddeyi 2 bin 400 TL , bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi de 300 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri UKÜ’nün bulunduğu bölgenin batı kısmında yol üzerinde ağaçların olduğu bölgeye attığını,30 Temmuz 2021 tarihine kadar oraya giderek birçok kez içtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.