‘Köklü değişim şart’

Hükümetin istifası, erken seçim tarihinin henüz belirlenmemiş olması, Başbakan Saner’in cinsel içerikli görüntülerinin etrafa yayılması ve ülkenin en büyük partisi Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay nedeniyle yaşanan krizler vatandaşı belirsizliğe sürüklüyor. Yaşanan gelişmeler nedeniyle siyasilere karşı güvenini yitiren vatandaşların çoğunluğu mevcut sistemin değişmesini, Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi Başkanlık sistemine geçilmesini istiyor. Bazıları da yeni kurulacak hükümetten medet umuyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, siyasilere güvenmediklerini ifade etti. Vatandaşlar, “İşsizlik, ekonomik kriz ve birçok sorun yaşanırken siyasiler halkı değil kendilerini düşünüyor” şeklinde konuştu.

İbrahim Hacıhaliloğlu

“Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler gerçekten çok üzücü ve çirkin olaylardır. Yaşananlar nedeniyle siyasilere güvenimiz kalmadı. Bu işin parlamenter sistem ile yürümediğini görüyoruz. Üç aşağı beş yukarı olacak bir seçimde yine aynı partiler başa gelecek ve değişen bir şey olmayacak. Eğer parlamenter sistem devam edecekse seçim sistemini değiştirmek, barajı yükseltmek gerekiyor ancak en büyük temennimiz ivedilikle Başkanlık sisteminin uygulanması gerekiyor. İşsizlik, ekonomik kriz ve birçok sorun yaşanırken siyasiler halkı değil kendilerini düşünüyor.”

Enver Tekin

“Ülke siyasetini takip etmiyorum. Daha doğrusu siyaseti sevmiyorum ve ilgilenmiyorum. Siyaset demek yalan dolan demek. Yaklaşık 30 yıldır buradayım ve çok siyasi gördüm gelip giden. Çevremde çok insan görüyorum ki siyasilere hiç güvenleri yok. ‘Makama gelene kadar yanımızda makama gelince bizi tanımazlar’ diyen birçok insan görüyorum. Kim göreve gelirse gelsin aynı şeyler yaşanıyor. Başka da bir alternatifimiz yok. Bakıyorsun bu adam çok iyi diyorsun seçiyorsun bir bakıyorsun seçilince değişiyor o yüzden güvenimiz kalmadı. Bu yüzden köklü bir değişim şart oldu.”

Hüseyin Çolakoğlu

“Mevcut sistem kesinlikle memnun edici değildir. Uzun zamandır işsizlik yaşanıyor ve hiçbir yetkili bu konuda çalışma yapmıyor. Bu sorunlar düzeltilebilir nasıl düzeltilebileceğiyle ilgili ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Parlamenter sisteme devam edilecekse yapıyı baştan oluşturmak gerekiyor. Mevcut partiler denenmiş partilerdir ancak yeni bir parti oluşturulacaksa bile halkın sorunlarına çözüm üretebilecek bir parti olmalıdır.”

Mustafa Kemal Noroğlu



“Ülke siyasetinde yaşanan gelişmelere bakıldığında maalesef tam bir kaos. Biz doğduk doğalı Kıbrıs Türk halkı için mücadele veriyoruz ve bu devlet hepimizindir. Gerek iktidar gerek muhalefet siyasi arenada bir birlerini yiyor. Ekonomik yönde herkes darmadağın oldu. Ülkede hiçbir şey yolunda gitmiyor. Resmen zeytin çekirdeğinden yağ çıkartmaya çalışıyoruz. Hiçbir memleket siyasetsiz yürümez yürüyemez bu nedenle siyasete güvenmek mecburiyetindeyiz. Halk kimi seçeceğine ve siyasete nasıl yön vereceğine karar verecek. Mevcut partiler daha önce denendi ve olası bir seçimde yine aynı partiler iktidar olacak. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Muhalefet iktidarı olumlu olumsuz eleştirdi ve neticede bugünlere gelindi. Halk kesinlikle iyi bir karar vermeli ve bu memleketi ileriye götürecek, ekonomiyi düzeltecek bir partiyi seçmelidir.”Faruk Turhan“Ülke siyasetinde yaşanan gelişmelere bakıldığında tam bir rezaletin içerisindeyiz. Parlamenter sistemde bu ülke ileriye gitmiyor ve bizi kurtaracak tek sistem net bir şekilde Başkanlık sistemidir. Başkanlık sisteminde seçtiğin adam 5 yıl görevde olur ve ona göre iş yapıp yapmadığına karar verirsin. On tane bakan 50 milletvekili ile küçücük bir ülke her yıl seçime gidiyor. Bu noktada hiçbir siyasiye güvenimiz kalmadı. Her siyasi koltuk kavgası yapmaktan ülkeyi yönetmek ve kalkındırmak için çalışmıyor. Çevresindekileri tatmin etmek ve Mercedes ile gezip hava atmaktan başka bir şey düşünmüyorlar. Hemen yanımızda başkanlık sistemi uygulanıyor ve işler gayet iyi ilerliyor. O yüzden tek kurtuluş başkanlık sistemi. Bu ülkeye başkanlık sistemi getirilmeli ve Reşat Akar’da başkan olmalıdır. Yüzde 80 oy alacağına inanıyorum. Ülkede doğruları söyleyip yanlışları görerek çözüm üretebilen tek insan Reşat Akar’dır.”Hasan Kanioğlu“Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler çok kötü bir hal aldı. Hükümet yok, halk olarak perişan haldeyiz. Bu noktada hiçbir siyasiye güvenimiz kalmadı. Yakın zamanda bir seçim olacak ve inşallah daha düzgün bir hükümet kurulur. Seçim sisteminde iyileştirme yapılmalıdır çünkü içinden çıkılamaz bir seçimle karşılaşıyoruz. Temennimiz bu ülkeyi daha iyi yerlere getirebilecek bir hükümetin oluşmasıdır.”Mehmet Karatepe“Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler çok da iç açıcı değildir. Siyasiler kendi aralarında kavga ediyor ve siyasette ciddi olumsuzluklar yaşanıyor. Bizler de halk olarak bu durumu doğru bulmuyoruz. Bu yaşanan gelişmelerden dolayı siyasilere güvenimiz sarsılıyor. İsteğimiz halkın beklentilerine cevap verecek daha sağlam ve çalışan bir hükümetin oluşmasıdır.”Murat Akınlı“Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler ve olaylarla ilgili söyleyecek pek bir şey bulamıyoruz. Birçok krizle karşı karşıyayız. Yaşanan krizlerle ilgili bazı önlemler alınabilirdi ancak hiçbir şey yapılmadı. Bu yaşanan gelişmeler sonrasında elbette ki güvendiğimiz siyasiler var ancak birçok siyasi bizleri mahcup ediyor. Ülkede yapılacak seçim sonrasında pek değişecek bir şey olacağını düşünmüyorum.”