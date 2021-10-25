215’i hakkında ileri işlem

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş kontrolleri gerçekleştirildi. Beş bölgede önceki akşam saat 20.00’de başlayıp dün sabah 05.00’e kadar kontrollerde trafik suçu işlediği tespit edilen 624 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde en fazla trafik suçu işlenen ilçenin Lefkoşa olduğu ortaya çıktı.

Suç işlediği tespit edilen 624 sürücüden 215’inin Lefkoşa’da tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca 61 sürücünün alkollü araç kullanırken yakalandığı, evrakları eksik olan 70 araç da trafikten men edildi.

Yüzlerce araç kontrol edildi

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa’da 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 215 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, sigortasız olmasından dolayı 2 araç trafikten men edildi.

215 sürücünden birinin alkollü yakalandığı bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2021, 09:55

Gazimağusa’da ise 580 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç sürücüsü tutuklandı ve 5 araç trafikten men edildi. 134 sürücüden 5’inin alkollü araç kullandığı açıklandı.Girne’de de 690 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 161 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 161 sürücüden 49’unun alkollü olduğu, ikisinin ise tutuklandığı belirtildi. Ayrıca 61 araç trafikten men edildi.Güzelyurt’ta ise 420 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 2’si alkollü 54 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç sürücüsü tutuklandı, 2 araç ise trafikten men edildi.Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler de kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Son olarak İskele’de de 450 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 4’ü alkollü 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.