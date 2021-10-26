Renkli bir gün oldu

Geçitkale Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle ‘Pembe Pazar’ etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önceki gün yapılan etkinliğe katılanlar, pembe tişörtler giyip, pembe balonlar taşıdı ve “Üretiyoruz, Savaşıyoruz, Farkındayız, Meme Kanserine Üreterek Dur Diyoruz” yazılı pankartlarla farkındalık mesajı verdi.



Geçitkale Belediyesi’nin sosyal sorumluluk üstlenerek çalışanları ile katkı koyduğu etkinliğe, belediye çalışanlarının yanı sıra Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi, Geçitkale Kadınlar Birliği, Tarım Dairesi Geçitkale Şubesi, bölgedeki okullar, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar, Geçitkale sakinleri katıldı.Etkinlikte kurulan stantlarda yiyecek, içecek, hediyelik eşya ve Kıbrıs kültürünü tanıtan ürünlerin satışı yapılırken, Geçitkale Belediye orkestrası da canlı müzik performansı ile etkinliğe renk kattı. Etkinlikte çeşitli kadın dernekleri pembe kıyafetleri eşliğinde kurdukları stantlarda kendi ürettikleri, el emeği göz nuru ürünlerin satışını yapıp, meme kanserine üreterek dur demeye güzel bir örnek sergiledi.Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, ülkede kanser vakalarında ciddi bir artış olduğuna dikkati çekti. Öztaş, kanser vakalarının ülkede gün geçtikçe yayıldığına dikkat çekerek, en etkin tedavinin erken teşhis olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.