Kısa sürede söndürüldü

İskele-Ardahan arasında bulunan çöplük alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye, Orman Dairesi ve İskele Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekipleri uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında İskele-Ardahan arasında bulunan çöplük alanda başlayan yangının kuzey doğu yönünde araziye sıçraması sonucu yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan yabani zeytin ve harnup ağaçlarının yanı sıra makilik alan yandı. Yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra, İskele Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş makineleri ile bölge halkı ise traktörlerle müdahale etti.Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı.