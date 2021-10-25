Tüp gaz 145 lira

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta yakıt tedarik eden akaryakıt firmalarının talebi üzerine benzine bir lira, mazota 90 kuruş zam yapılması beklenirken, tüp gazın fiyatının da artması gündeme geldi. Ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatının 145 liraya yükseleceği belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; bir süreden beridir tüp gaz sıkıntısı yaşanırken, piyasaya gaz tedariki sağlayan 2 firmadan bir tanesi "zarar ediyoruz" gerekçesi ile gaz ithalatını durdurdu.

Diğer firma ise piyasaya kısıtlı gaz tedariki sağlıyor.

Bu arada kar marşları düşük olduğu gerekçesiyle birçok market tüp satışından vazgeçti. Bu da tüketiciyi ciddi şekilde sıkıntıya soktu.

Benzine bir TL, mazota 90 kuruş zam kararının yarın kesinleşmesi beklenirken, bir hamle de Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan geldi. Bakan Arıklı, ülkede akaryakıt ve gaz tedariki konusunda ya yeni yakıt tedarikçileri bulacaklarını ya da devlet olarak yeni bir şirket kurarak piyasaya müdahale edeceklerini açıkladı.

Bakan Arıklı: Ya başka tedarikçi bulunacak ya da devlet şirket kuracak



Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, “Son zamanlarda ülkeye akaryakıt ve gaz tedariki sağlayan iki firmanın piyasaya yakıt ve gaz tedarikinde zorluk çıkarmasının ve aşırı zam talebinde bulunmasının Bakanlığı harekete geçirdiği” belirtildi.Açıklamaya göre, Bakan Arıklı, Vadili’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Böylesine önemli ve stratejik ürün konusunda piyasayı iki özel firmaya teslim etmenin devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını, bu konuda devletin bir aktör olarak piyasaya müdahale etmesinin kaçınılmaz olduğunu” söyledi.

Yeni fiyat önerisi yapıldı

Gazetemize açıklamada bulunan Akaryakıt Biriminden bir yetkili ise LPG’nin dünyada fiyatının 120 dolar arttığını TL’nin de dolar karşısında son bir ayda yaklaşık 1 lira değer kaybettiğini söyleyerek zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Aynı Akaryakıt Birimi yetkilisi tüp gazın ve akaryakıtın Güney Kıbrıs ve Türkiye’de de fiyatının çok arttığını söyleyerek Bakanlar Kuruluna yeni fiyat önerisini yaptıklarını söyledi. Buna göre tüp gazın fiyatı 145 TL olurken benzine 1 TL, Dizele ise 90 kuruş önerdiklerini ifade etti.

10 kiloluk ev tipi tüp gazın Güneyde fiyatı 15 Euro yani 175 TL iken Türkiye’de 147 TL oldu. Benzinin ise litresi Güneyde 17 TL iken Türkiye’de bu gece gelen zam ile birlikte litresi 9,2 TL’den satılacak.