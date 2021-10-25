30 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Mehmetçik köyü yakınlarında dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu 30 yaşındaki Mazhar Bozkurt olay yerinde yaşamını yitirirken, 24 yaşındaki Ahmet Çoban ağır yaralandı. Kaza; Ahmet Çoban’ın süratli ve dikkatsiz bir şekilde araç kullanırken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkması ve ağaca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada Bozkurt olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Çoban, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis: Süratli ve dikkatsizdi

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; kaza dün sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki LC 763 plakalı araç ile Çayırova’dan Mehmetçik istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki sürücü Ahmet Çoban, sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkıp, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mazhar Bozkurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüyü itfaiye araçtan çıkardı

Araç sürücüsü Ahmet Çoban da, itfaiye ekipleri tarafından ezilen araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulans ile önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Çoban’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada yaşamını yitiren Mazhar Bozkurt ile ağır yaralanan Ahmet Çoban’ın, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalıştıkları öğrenildi. Bozkurt’un cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketi Alanya’ya gönderileceği belirtildi.