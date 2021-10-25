Herkes şikayetçi

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan pazar yerinde vatandaşın ve esnafın nabzını tutan Diyalog, herkesin artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayetçi olduğunu gözlemledi. Vatandaş, ürünlerin fiyatlarının yüksek oluşundan şikayetçi olurken, Pazar esnası eskisi gibi satış yapamamaktan dert yandı. Esnaf ve vatandaşlar yetkililerden çözüm üretilmesini beklediğini ifade etti.

Ne dediler…?

Durmuş Kaya

“Pazar yerinden meyve ve sebze almaya geldik. Fiyatlar çok pahalı ve özellikle meyvelerin fiyatları nedeniyle meyve alamıyoruz. Daha önce bir liraya aldığımız yeşillikler şimdi 5 TL’den satılıyor. Ben de dâhil pandemide çok sayıda vatandaş mağdur olduk. Eskiden pazar yerine geldiğimizde 3 kilo veya kasa ile sebze alıyorduk ancak şimdilerde 3-4 adet alıp çıkıyoruz. Yetkililerden beklentimiz piyasayı ucuzlatmalarıdır.”

Helin Seyhan- İlayda Erer

“Öğrenciyiz ve ihtiyaçlarımızı alabilmek için pazar yerine geldik. Üç haftadır buradayım ilk kez sebze alıp tüketeceğim. Fiyatlara baktığımızda salatalık hariç her şey Türkiye’den çok daha pahalı... Ürünler pahalı olduğu için alamıyoruz. Bildiğim kadarıyla burada bu insanlar kendileri bu ürünleri üretiyor ancak bu kadar yüksek fiyata satılmasına anlam veremedik.”

İdris Çot

“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek. Türkiye’de domatesin kilosu 5, burada 15 TL. Bu durum aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Eskiden üç kilo alıyorduk şimdi yarım kiloyu zor alıyoruz. Bu yaşanan durumun yetkililer tarafından ele alınıp bu ürünleri herkesin alabilmesi adına ucuzlamasını isteriz.”

Nevil Gücel

“Genel olarak evin ihtiyaçlarını almak için geldim. Fiyatlar çok pahalı ve tüm pazar yerini dolaşıp en ucuz kim satıyorsa ondan almaya çalışıyorum. Fiyatlar yükseldiği için şimdilerde azar azar alım yapıyorum. Eskiden bir kilo aldığım ürünleri şimdilerde yarım kilo alıyorum. Bu noktada yetkililerden çalışma yapması ve piyasayı ucuzlatmasını istiyoruz. Sadece pazar yerinde değil ülke genelinde tüm sektörlerde ciddi artışlar var ve bu bizi olumsuz yönde etkiliyor.”



Ahmet Sensay“Market fiyatlarının çok az altında fiyatlar olsa da pazar yerinde eskiye göre çok fazla fiyat artışı var. Daha önce 7-8 liraya aldığımız muz şimdi 12-13 lira oldu. Aldığımız ürün fiyatları arttığı için daha az ürün alıp daha fazla para veriyoruz. Bu noktada yetkililerden hayatı ucuzlatmaları ya da gerçek rakamlarla maaşları arttırmalarıdır. Böyle giderse yakın zamanda hiç bir şey alamayacağız.”Salih Turan“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldik ancak fiyatlar çok uçuk. Eskiden buraya gelip 2-3 kilo aldığım sebze ve meyveler market fiyatları ile aynı ve yarım kilo alıp geri gidiyorum. Bu noktada denetlemeler yapılması ve herkesin alabileceği şekilde fiyatların düzenlenmesi gerekiyor. Benim üç çocuğum var ve onlara meyve almak istedim ancak 17-20 TL fiyatları olduğu için alamadım. Bu konuda her geçen gün daha da kötü bir hal alıyoruz.”Hem vatandaş hem esnaf şikayetçi

Fezile Yakut

“Pazar yerinde ürettiklerimi satıyorum. Vatandaşlar pazar yerinin pahalı olduğu ile ilgili şikâyetler ediyorlar. Aslında piyasa bir döngü içerisindedir. Eğer bir ürün azalıyorsa, onu yetiştirmek zorlaşıyorsa, girdi maliyetleri artıyorsa o ürünü yüksek fiyattan satmak durumunda kalıyorsunuz. Ürünün bol olduğu zamanlarda zaten fiyatlar düşüyor. Şu an yazlıklar bitiyor ve kışlık ürünlere hazırlanıyoruz. Vatandaşların eski gücü kalmadı. Biz de şikâyetçiyiz çünkü eskiden on üretiyorsak şimdi 3 üretebiliyoruz.”

İsmail Altan

“Pazar yerinde esnafım. Vatandaşlar fiyatlar yüksek diye şikâyet ediyor ancak inanın ki bizler de bu yüksek fiyatlar karşısında şikâyetçiyiz. Eskiden insanlar çantaları doldurup alışveriş yapıyordu ancak şimdilerde 2-3 günlük ihtiyacını alabiliyor. Alım gücü çok düştü ve fiyatlar çok arttı. İngiliz sistemine döndük ve insanlar gelip iki muz, üç elma, 4-5 domates alıp gidiyor. Beklentimiz bu yaşanan soruna çözüm üretilmesi ve insanların rahatlatılmasıdır.”

Mehmet Bahar

“32 yıldır pazar yeri esnafıyım. Vatandaşlar pazar yerindeki ürünlerin pahalı olduğu ile ilgili şikâyetler ediyor ancak bilmiyorlar ki girdi maliyetleri, o ürünü hasat edene kadar kullanılan materyallerin fiyatları çok yükseldi. Mazota zam, traktör parçalarına zam, gübreye zam; işçi getirtmek için ödenilen harçlara zam yapılıyor ve bunlar da ürünlere yansıyor. Bu memlekete 35 yıl önce asker olarak geldim ve geçen sürede hiçbir değişiklik görmedim. Başımızdakiler halk için çalışmıyor. Sadece seçim zamanı halk aklılarına geliyor.”

Ali Dağdelen

“Pazar yerinde esnafım. Vatandaşlar ürünlerin pahalı olduğu ile ilgili şikâyet ediyor ancak girdi maliyetleri çok yükseldi ve bu yükseliş de ürünlere yansıyor. Ürünler bollaştıkça fiyatlar düşüyor. Asgari ücretle geçinen vatandaşlar istedikleri gibi meyve ve sebze alışverişi yapamıyor. Eskiden çanta çanta alışveriş yapan insanlar bile gelip yarım kilo alıp gidiyorlar. Yani hem biz esnaf hem de vatandaşlar bu durumdan olumsuz etkileniyoruz. Bu noktada yetkililerden çözüm de isteyemeyiz çünkü onlardan da hiçbir umudumuz yok.”