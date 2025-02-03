Kriz kapıda

Güney Kıbrıs, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalırken, barajların doluluk oranının 31 Ocak itibarıyla sadece yüzde 26 seviyesinde olduğu bildirildi. Rum Su Geliştirme Dairesi (WDD) Başkan Yardımcısı Giorgos Kazantzis, ülkedeki baraj doluluk oranlarının 31 Ocak itibarıyla sadece yüzde 26 seviyesinde olduğunu açıkladı. Bu düşük oran, art arda ikinci yıl yoğun kuraklık yaşanmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Mevsim normallerinin altında kalan yağış miktarı, adadaki su kaynaklarını ciddi şekilde etkilemiş durumda. Uzmanlara göre; önümüzdeki aylarda yeterli yağış alınmaması durumunda Kıbrıs’ta su sıkıntısı daha da büyüyebilir. Yetkililer, özellikle tarım ve içme suyu ihtiyacı konusunda sıkıntılar yaşanmaması için su kullanımına yönelik daha katı önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

