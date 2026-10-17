Kontenjan adayları merak konusu

Kuzey Kıbrıs’ta 6 Aralık günü yapılacak olan genel seçimlerde yarışacak adayları belirleme süreci devam ediyor. UBP’ye başvuran 72 aday adayının isimlerini açıklayan Başbakan Üstel, 50 kişilik listenin 24 Ekim’de üyeler tarafından belirleneceğini açıkladı. Üstel “ 24 Ekim’de binlerce UBP’li akın akın Lefkoşa’ya gelecek” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Üstel; aday adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirleyecek kura çekiminin yarın gerçekleştirileceğini, kontenjan adaylarının ise ileriki günlerde açıklanacağını söyledi.

UBP'nin ülkenin en büyük ve en çok üyeye sahip partisi olduğunu söyleyen Üstel, partinin aday başvurularında da gücünü gösterdiğini dile getirerek, “Ülkede aday bulmakta zorlanan partiler varken UBP’den yine çok sayıda kardeşimiz aday olmak için başvurmuştur. En çok aday adayıyla seçime gidiyoruz. Bu ilgi, partimize duyulan güvenin göstergesidir” şeklinde konuştu.

24 Ekim’deki ön seçim için tüm üyelere çağrıda da bulunan Üstel, şöyle konuştu:

“24 Ekim’de binlerce UBP’li akın akın Lefkoşa’ya gelecek. Adaylarımızı belirleyecek, yeni beş yıllık iktidar yolculuğumuzu başlatacağız. Ülkemize bir demokrasi şöleni yaşatacağız. Tüm üyelerimizi demokrasiye katkı sağlamaya, adaylarımızı belirlemeye ve ülkenin en büyük partisi olduğumuzu hep birlikte göstermeye çağırıyorum.”

Ön seçimden çıkan bütün adayların arkasında birlik içinde duracaklarını da vurgulayan Üstel, “İstikrarın devamı, yatırımlarımızın tamamlanması ve insanımıza dokunan yeni projelerimizin hayata geçmesi için halkımızdan yeni bir beş yıl istiyoruz.” ifadesini kullandı.

“6 Aralık’ta sandıktan yine güçlü ve birinci parti olarak çıkacağız”

Üstel, hep birlikte çalışacaklarını da söyleyerek, “6 Aralık’ta sandıktan yine güçlü ve birinci parti olarak çıkacağız. Yine iktidar olacağız, hükümeti yine biz kuracağız, canla başla halkımıza hizmet etmeye ve icraat gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Üstel, gençlerin yaşamını kolaylaştıracak destek paketini salı günü açıklayacak

Başbakan Ünal Üstel, ayrıca, KKTC’nin 50. yılı olan 2033 vizyonu doğrultusunda, gençlerin yaşamını kolaylaştıracak yeni destek paketini ve geleceğe yönelik projeleri salı günü kamuoyuyla paylaşacağını da açıkladı.

Açıklamada, “Geleceği Birlikte Kurmak İçin Buluşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek Genç Gelecek Buluşması’nın salı günü saat 19.30’da Lefkoşa Concorde Tower Otel’de gerçekleştirileceği belirtildi.

İşte UBP’nin milletvekili aday adayları listesi

Lefkoşa

1-Ahmet Savaşan

2-Alişan Şan

3-Batu Beyit

4-Berhan Ongan

5-Betül Peyravi

6-Faiz Sucuoğlu

7-Hasan Taçoy

8-Havva Dağsever

9-Hüseyin Ballı

10-İsmail Yılmaç

11-Mehmet Aktan

12-Mehmet Öztürk

13-Murat Pirgot

14-Okan Donangil

15-Olgun Amcaoğlu

16-Özlem Bendaşan

17-Sadık Gardiyanoğlu

18-Sami Uzun

19-Serap Topal

20-Şerife Ünverdi

21-Veli Esendağlı

22- Zorlu Töre

Girne

1-Adnan Ademoğlu

2-Adnan Altan

3-Alev Ecevit

4-Halit Soytürk

5-Hasan Küçük

6-Hüseyin Kayım

7-Hüsrev Tancer

8-Kaan Resa Saçar

9-Kutlu Evren

10-Mahmut Toray Hüdaverdi

11-Maşallah Cihangir

12-Mehmet Hulusi oğlu

13-Murat Karalar

14-Özdemir Berova

15-Redif Nurel

16-Sami Otçuoğlu

17-Sinem Arıca

18-Vesile Erdoğan

Gazimağusa

1-Ayşe Demir

2-Durali Güçlüsoy

3-Dursun Oğuz

4-Elif Abıç

5-Hakan Dinçyürek

6-Hanime Kadriye Kontosoğlu

7-Hüseyin Çavuş

8-Lütfü Oflaz

9-Oğuzhan Hasipoğlu

10-Resmiye Canaltay

11-Sultan Vural

12-Sunat Atun

İskele

1-Canan Mimar

2-Cenk Osman Şeren

3-Emine Uzun

4-Emrah Yeşilırmak

5-İsmail Demirci

6-Kemal Soybir

7-Letife Öğdü

8-Nazım Çavuşoğlu

9-Ramazan Korkmaz

10-Remziye Seven

11-Yasemi Öztürk

Güzelyurt

1-Ali Pilli

2-İbrahim Ürcan

3-Menteş Gündüz

4-Ziya Öztürkler

Lefke

1-Adil Özgey

2-Aykut Aksu

3-Aytaç Çaluda

4-Ediz Tuncel

5-Fırtına Karanfil