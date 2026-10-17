Kontenjan adayları merak konusu

Kuzey Kıbrıs’ta 6 Aralık günü yapılacak olan genel seçimlerde yarışacak adayları belirleme süreci devam ediyor. UBP’ye başvuran 72 aday adayının isimlerini açıklayan Başbakan Üstel, 50 kişilik listenin 24 Ekim’de üyeler tarafından belirleneceğini açıkladı. Üstel “ 24 Ekim’de binlerce UBP’li akın akın Lefkoşa’ya gelecek” dedi.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Üstel; aday adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirleyecek kura çekiminin yarın gerçekleştirileceğini, kontenjan adaylarının ise ileriki günlerde açıklanacağını söyledi.
UBP'nin ülkenin en büyük ve en çok üyeye sahip partisi olduğunu söyleyen Üstel, partinin aday başvurularında da gücünü gösterdiğini dile getirerek, “Ülkede aday bulmakta zorlanan partiler varken UBP’den yine çok sayıda kardeşimiz aday olmak için başvurmuştur. En çok aday adayıyla seçime gidiyoruz. Bu ilgi, partimize duyulan güvenin göstergesidir” şeklinde konuştu.
24 Ekim’deki ön seçim için tüm üyelere çağrıda da bulunan Üstel, şöyle konuştu:
“24 Ekim’de binlerce UBP’li akın akın Lefkoşa’ya gelecek. Adaylarımızı belirleyecek, yeni beş yıllık iktidar yolculuğumuzu başlatacağız. Ülkemize bir demokrasi şöleni yaşatacağız. Tüm üyelerimizi demokrasiye katkı sağlamaya, adaylarımızı belirlemeye ve ülkenin en büyük partisi olduğumuzu hep birlikte göstermeye çağırıyorum.”
Ön seçimden çıkan bütün adayların arkasında birlik içinde duracaklarını da vurgulayan Üstel, “İstikrarın devamı, yatırımlarımızın tamamlanması ve insanımıza dokunan yeni projelerimizin hayata geçmesi için halkımızdan yeni bir beş yıl istiyoruz.” ifadesini kullandı.
“6 Aralık’ta sandıktan yine güçlü ve birinci parti olarak çıkacağız”
Üstel, hep birlikte çalışacaklarını da söyleyerek, “6 Aralık’ta sandıktan yine güçlü ve birinci parti olarak çıkacağız. Yine iktidar olacağız, hükümeti yine biz kuracağız, canla başla halkımıza hizmet etmeye ve icraat gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Üstel, gençlerin yaşamını kolaylaştıracak destek paketini salı günü açıklayacak
Başbakan Ünal Üstel, ayrıca, KKTC’nin 50. yılı olan 2033 vizyonu doğrultusunda, gençlerin yaşamını kolaylaştıracak yeni destek paketini ve geleceğe yönelik projeleri salı günü kamuoyuyla paylaşacağını da açıkladı.
Açıklamada, “Geleceği Birlikte Kurmak İçin Buluşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek Genç Gelecek Buluşması’nın salı günü saat 19.30’da Lefkoşa Concorde Tower Otel’de gerçekleştirileceği belirtildi.
İşte UBP’nin milletvekili aday adayları listesi
Lefkoşa
1-Ahmet Savaşan
2-Alişan Şan
3-Batu Beyit
4-Berhan Ongan
5-Betül Peyravi
6-Faiz Sucuoğlu
7-Hasan Taçoy
8-Havva Dağsever
9-Hüseyin Ballı
10-İsmail Yılmaç
11-Mehmet Aktan
12-Mehmet Öztürk
13-Murat Pirgot
14-Okan Donangil
15-Olgun Amcaoğlu
16-Özlem Bendaşan
17-Sadık Gardiyanoğlu
18-Sami Uzun
19-Serap Topal
20-Şerife Ünverdi
21-Veli Esendağlı
22- Zorlu Töre
Girne
1-Adnan Ademoğlu
2-Adnan Altan
3-Alev Ecevit
4-Halit Soytürk
5-Hasan Küçük
6-Hüseyin Kayım
7-Hüsrev Tancer
8-Kaan Resa Saçar
9-Kutlu Evren
10-Mahmut Toray Hüdaverdi
11-Maşallah Cihangir
12-Mehmet Hulusi oğlu
13-Murat Karalar
14-Özdemir Berova
15-Redif Nurel
16-Sami Otçuoğlu
17-Sinem Arıca
18-Vesile Erdoğan
Gazimağusa
1-Ayşe Demir
2-Durali Güçlüsoy
3-Dursun Oğuz
4-Elif Abıç
5-Hakan Dinçyürek
6-Hanime Kadriye Kontosoğlu
7-Hüseyin Çavuş
8-Lütfü Oflaz
9-Oğuzhan Hasipoğlu
10-Resmiye Canaltay
11-Sultan Vural
12-Sunat Atun
İskele
1-Canan Mimar
2-Cenk Osman Şeren
3-Emine Uzun
4-Emrah Yeşilırmak
5-İsmail Demirci
6-Kemal Soybir
7-Letife Öğdü
8-Nazım Çavuşoğlu
9-Ramazan Korkmaz
10-Remziye Seven
11-Yasemi Öztürk
Güzelyurt
1-Ali Pilli
2-İbrahim Ürcan
3-Menteş Gündüz
4-Ziya Öztürkler
Lefke
1-Adil Özgey
2-Aykut Aksu
3-Aytaç Çaluda
4-Ediz Tuncel
5-Fırtına Karanfil