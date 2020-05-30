Talihsiz Nehir yoğun bakımda

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de bakıcılığını yaptığı 16 aylık bebeğin havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine tutuklanan Gülsenem Setradova dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Havuza düşen Nehir Ada Niziplioğlu’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.00 sıralarında Çatalköy’de 16 aylık Nehir Ada Niziplioğlu’nun 1.50 metre derinlikteki yüzme havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi. Polis, Niziplioğlu’nun bakıcısı olan Gülsenem Setradova’nın görevini ihmal ettiği için tutuklandığını belirtti.

Minik Nehir yoğun bakımda

Polis, Nehir Ada Niziplioğlu’nun Girne, Yakın Doğu Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını, ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini aktardı. Polis, 16 aylık bebeğin yoğun bakım servisine kaldırıldığını, hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.