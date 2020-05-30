Ahmet’e 14  Ekin’e 7 ay

Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu suçundan tutuklu oldukları esnada koğuşta sentetik cannabionid (bonzai) ile yakalanan Ekin Ersoy ile Ahmet Yüksel hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘3 gram hintkeneviri ve 2 gram bonzai tasarruf etme ve verme’ suçlarından yargılanan iki sanıktan Ahmet Yüksel daha fazla ceza aldı.

Yüksel’in uyuşturucu temin edip, 3 gramını Ersoy’a verdiği belirtildi.

Mahkeme, benzer sabıkası olan Yüksel’i 14 ay, askıda uyuşturucudan davaları olan Ersoy’a ise 7 ay hapis cezası verdi.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın baktığı davada uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekildi.

Toplum endişeli

Davanın kararını okuyan Yargıç İnan, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden İnan, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğünü söyledi.

İnan, uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygınlaştığını, bu suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç İnan, sanık Ahmet Yüksel’in 2 gram sentetik cannabionid, 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tasarruf ettiğini belirtti. İnan, Yüksel’in Ekin Ersoy’a da 3 gram uyuşturucu verdiğini ve benzeri sabıkası olduğunu kaydetti. Yargıç, tüm bu hususları sanığın aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

İnan, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde suçundan Ahmet Yüksel’e 14 ay, Ekin Ersoy’a 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.