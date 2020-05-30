İki TIR, bir kamyon ve salon araç çarpıştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa- Güvercinlik Kavşağı’nda iki TIR, bir kamyon ve salon aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza salon araç sürücüsü Orhan Selçuk’un (39) dikkatsizce Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna giriş yapması ve süratli bir şekilde seyreden Servet Alkurt (40) yönetimindeki TIR’la çarpışmasıyla başladı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Alakurt’un aracı da Ramazan Yazgı (39) yönetiminde TIR’ın dorsenine vurdu.

Yazgı’nın TIR’ı da kontrolsüz bir şekilde savruldu ve Hakan Gülşafak’ın kullandığı kamyonla çarpıştı.

Kaza sonucu Orhan Selçuk, yanında yolcu olarak bulunan Cennet Arzu Selçuk, Ramazan Yazgı ve Hakan Gülşafak hafif yaralandı.

Zincirleme kaza oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza dün saat 14.55 sıralarında Güvercinlik Kavşağı’nda meydana geldi.

Yönetimindeki FZ 334 plakalı salon araç ile Güvercinlik’ten Gazimağusa-Lefkoşa istikametine doğru seyreden Orhan Selçuk, diğer sürücülere öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı.

Selçuk, bu esnada Servet Alkurt yönetimindeki NN 836 plakalı TIR’ın geçiş yolunu tıkayıp, çarpışmaya neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle yolun sağ şeridine savrulan TIR, o esnada sağ şerit içerisinde kendisiyle aynı istikamete doğru süratli ve dikkatsizce seyreden Ramazan Yazgı yönetimindeki EU 302 plakalı TIR’ın dorsesine vurdu.

Ramazan Yazgı’nın sürdüğü TIR da kontrolsüzce sağa doğru savrulup, yolu ayıran refüje ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra Güvercinlik istikametine doğru dönmek için bekleyen Hakan Gülşafak yönetimindeki LV 486 plakalı kamyon ile çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Zincirleme kazada FZ 334 plakalı salon araç sürücüsü Orhan Selçuk, yanında yolcu olarak bulunan Cennet Arzu Selçuk, EU 302 plakalı TIR’ın sürücüsü Ramazan Yazgı ve LV 486 plakalı kamyonun sürücüsü Hakan Gülşafak yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 10:23