Vurdu, kaçtı, yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Aziz Canlı sokak ortasında ve birçok kişinin gözü önünde bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, komşularının bıçaklandığına tanık olan Baykal Mahallesi sakinleri büyük bir endişe yaşadıklarını dile getirdi. Bölge sakinleri, “Herkesin gözü önünde böyle bir olay yaşayacak günlere de geldik, yazıklar olsun” şeklinde konuştu. Başlatılan soruşturma sonucu polis, saldırıyı gerçekleştiren şahsın 42 yaşındaki A.T.(E) olduğunu belirleyerek, gözaltına aldı.

Elde edilen bilgilere göre; olay dün akşam saat 18.40 sıralarında Baykal Mahallesi’nde meydana geldi. Baykal Mahallesi’nde yaşayan Canlı, akşam saatlerinde aracıyla evine gitti. Aracından inen Canlı tam evine gireceği esnada koşarak yanına gelen erkek bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, Canlı’yı karnından ve bacak kısmından bıçakladıktan sonra mahallelilerin şaşkın bakışları arasında koşarak bölgeden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kalan Aziz Canlı, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir saatte yakalandı

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerine intikal eden polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 42 yaşındaki A.T. olduğunu belirledi. A.T. olaydan bir saat sonra Gazimağusa’da gözaltına alındı.

Yazıklar olsun

Olaya tanık olan mahalle sakinleri, bağrışma sesi duyduklarını, sonrasında bir şahsın, komşuları Aziz Canlı’ya birkaç kez elindeki bıçağı salladığını gördüklerini belirtti. Bölge sakinleri, “Herkesin gözü önünde böyle bir olay yaşayacak günlere de geldik, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 10:54