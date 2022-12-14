10 bin lirayı  yatıramadı

Girne'de bir restoranın erkekler tuvaletinde personel tarafından unutulan çantadan 2 bin 275 lira çaldığı iddia edilen Hatice Düzgören hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olaydan, 8 gün sonra Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapacağı esnada yakalanan ve soruşturma amaçlı 3 gündür karakol hücresinde tutulan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlı, mahkemenin öngördüğü 10 bin liralık teminatı yatıramayınca cezaevine gönderildi.

Teminat duruşmasında olguları aktaran polis, Hatice Düzgören'in 1 Aralık 2022 tarihinde Girne'de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restoranın, erkekler tuvaletinin içerisinde personel tarafından unutulan çantanın içerisindeki 2 bin 275 TL parayı çaldığını aktardı. Polis, kameraların incelendiğini, tuvalette çantanın unutulmasından sonra giren tek kişinin Hatice Düzgören'in olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, daha sonra zanlının aranan kişi ilan edildiğini ve önceki gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapacağı sırada tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.