Korkulu rüya

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) geçtiğimiz günlerde açıkladığı elektrik zammı bugünden itibaren yürürlüğe giriyor.

Vatandaş bundan böyle elektriği kilovat başına 56 veya 58 kuruş daha pahalıya kullanacak. Gıdaya, akaryakıta, tüp gaza gelen artışları karşılayamaz durumda olan halkın bütçesi biraz daha daralacak.

Hayat pahalılığıyla baş edemez duruma geldiklerini ifade eden vatandaşlar, yeni bir zammı kaldıracak durumda olmadıklarını ifade etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, birçok kişinin elektrik faturasını yatıramayacak duruma geleceğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Cemal Kavaz

“Aylık alışveriş yapmaya çıkıyoruz ancak ihtiyaçlarımızı bu ortamda karşılayamıyoruz. Gelirlerimiz ihtiyaçlarımızı almamıza yetmiyor. Her şey çok pahalı… Her gün zam haberiyle uyandığımız bu günlerde 1 Temmuz itibariyle de elektriğe artış yapılacağı açıklandı. Geçen ay elektrik faturam 600 lira gelmişti. Zamlı fiyat ne kadar olur bilemem ama bu gidişle çoğu kişi faturasını ödeyemeyecek duruma gelecek. Yetkililerden bir an önce halkın refahını yükseltecek tedbirler almalarını bekliyoruz.”

Naci Suan

“Gelirlerimiz artık giderlerimizi karşılayamaz duruma geldi. Daha önce aldığımız gibi alışveriş yapamıyoruz. İhtiyaçlarımızdan fedakârlık yaptıklarımız da oluyor. İnsanlar geçim derdindeyken bir de Temmuz ayı itibariyle elektriğe zam yapılacağı duyuruldu ancak halk bunu kaldıramaz. Mademki yakıt fiyatı artıyor diye elektrik fiyatları yükseliyor o zaman farklı üretim modellerine geçilmelidir. Halkı rahatlatacak adımlar atmaları gerekiyor.”

Yaşar Güneş

“Marketlerde neredeyse her gün fiyatlar değişiyor. Denetim yok ve bunu fırsat bilenler istediği gibi fiyat belirliyor. Emekliyim ve artık maddi açıdan zorlanmaya başladım. Sadece biz olsak bir şekilde geçinilir ancak çocuklarımıza ve torunlarımıza da destek olmalıyız. Böylesi bir durumda elektriğe zam yapıldı. Zam yapıyorlar sonra ‘yakıt yok üretim yetersiz’ diyorlar. Elektrik Kurumuna hiç güvenmiyorum ve bir an önce özelleştirilmelidir. Son faturam bin küsur liraydı ancak zam sonrasında daha da zora gireceğiz gibi görünüyorum. İnsanları öyle bir hale getirdiler ki eskiden kaliteye bakan insanlar şimdi fiyatına bakarak ucuz olanı alıyor. Yetkililerden beklentimiz halkın güvenini tekrar kazanmak adına denetim için dışarıya çıkmalarıdır.”

Nurettin Güçkan

“ İnsanlar geçim derdindeyken her gün bir zam haberiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar aya çıktı biz daha nelerle uğraşıyoruz. Halkın yaşayış şeklini görmelerini ve ona göre çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Bugün asgari ücret yeniden belirlense yarın tüm ürünlere yine zam olacak. Temmuz ayı itibariyle elektriğe zam yapacakları açıklandı. Bu pahalılıkta zaten ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar zamlı faturalarla daha da zora girecektir. Yetkililerden beklentimiz hemen yarın piyasayı denetlemeleri ve halkın refah içinde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışma yapmalarıdır.”

Sevgen Kali

“ Korkunç bir fiyat artışı var ve alım gücü düştü. Gelirler giderleri artık karşılamaz durumdadır. Halk geçim derdinde iken her gün bir zam haberiyle uyanıyoruz. Tam da bu noktada Temmuz ayı itibarıyla elektriğe zam yapılacağı açıklandı. Şaka gibi bir yönetimle yönetiliyoruz. Akaryakıt, elektrik ve işçilik tüm sektörlerin ana giderleridir. Bu giderler arttıkça hayat pahalılaşıyor. Ben ekonomist değilim ancak elektrik, akaryakıt ve benzeri ana giderler kontrol altına alınırsa piyasa ucuzlayacaktır. Eskiden istikrar fonu vardı ve bununla piyasa ucuzlatılıyordu. Bütçesinin yüzde 90’ı maaş gideri olan bir ülkeden çok şey beklemek gerekiyor.”

Tamer Ali Çavuş

“ Her alışverişe geldiğimizde daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz. Mecbur olduğumuz için ihtiyaçlarımızı alıyoruz ancak piyasa gün geçtikçe daha da kötü bir hal alıyor. Daha önce ihtiyaçlarımızı alabiliyorken şimdi birçok şeyi kısarak alıyoruz. Gelirler ihtiyaçları karşılayamaz durumdayız. Böylesi bir durumda elektriğe Temmuz ayı itibarıyla zam yapılacağı açıklandı. Bunun nereye kadar gideceğini gerçekten merak ediyorum. Çok zor şartlarda hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Yetkililerden beklentimiz zamlara karşı maaşları da iyileştirsinler ki insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Her yerde farklı fiyat uygulanıyor ve bunun da denetlenip kontrol altına alınmasını istiyoruz. Yine de çok şükür bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz ancak çevremde çok zor durumda olan o kadar çok insan var ki Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

Hüseyin Çakmak

“İhtiyaçlarımızı almak için marketlere her çıktığımızda farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz. Aldığımız maaşla evimizi geçindiremiyoruz. Eskiden ihtiyaçlarımızın tamamını alıyorken şimdi her yerden kısarak alışverişlerimizi yapmaya çalışıyoruz ve yine de ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Bu kadar pahalılık içerisinde insanlar geçinmeye çalışırken elektrik, akaryakıt ve benzeri genel giderlere de artış yapılması insanları daha da zora sokuyor. Yetkililerden beklentimiz halkın durumunu göz önünde bulundurarak çalışmalar yapması ve halkı rahatlatmasıdır.”