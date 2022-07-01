Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza alkollü bir şekilde araç kullanan Jonathan Ularam’ın karşı şeride geçerek Özüm Güzer (E-33) yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan 5 kişiden Özüm Güzer’in beli, Paul O. Odigie’nin her iki ayağında kırıldı.

Alkollü çıktı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün sabah 05.30 sıralarında eski Gazimağusa- Lefkosa anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki RE 968 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Jonathan Ularam yolun sonunda bulunan Tantura kavşağına yaklaştığında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen sürücü, o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyreden Özüm Güzer (E-33) yönetimindeki RM 367 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu Özüm Güzer, Jonathan Ularam, Paul Odigie, Abale Lebele ve Martina Mutfeki yaralandı. Yaralılardan Özüm Güzer’in bel kemiğinde kırık oluştuğu açıklandı. RE 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Paul O. Odigie’nin her iki ayağında kırık oluştu.

Yapılan soruşturma sonucu Jonathan Ularam’ın kaza anında 184 promil alkollü olduğu belirlendi.