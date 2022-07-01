Ölümden döndüler

Nazife AKBEY

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın süratli seyreden Çiğdem Parlak’ın sağ şeride geçen Melis İnançoğlu yönetimindeki araca çarpmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Melis İnançoğlu yönetimindeki aracın da takla atıp ters döndükten sonra sürüklenerek Chnistine Elizabeth Kannur yönetimindeki araca çarptığı açıklandı.

Sürat ve dikkatsizlik

Polisten verilen bilgiye göre kaza; 30 Haziran 2022 tarihinde saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa anayolu 14-15’inci kilometreleri arasında, Tek-Taş parke şirketinin önlerinde meydana geldi. Yönetimindeki MV 083 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde seyreden Melis İnançoğlu (K-25) dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçen Çiğdem Parlak yönetimindeki JN 670 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle MV 083 plakalı araç, orta refüjden takla atıp, tavanı üzerinde sürüklendiği esnada karşı şeritte Güzelyurt istikametine doğru seyreden Chnistine Elizabeth Kannur’un(K-47) kullanımında bulunan PE 820 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu JN 670 plakalı araç sürücüsü Çiğdem Parlak, PE 820 plakalı araç sürücüsü Chnstine Elizabeih Kannur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Metin Bulgan Kannur(E-53) yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.