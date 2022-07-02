İlişkiler gerildi

NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine yeşil ışık yakan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam yaptığı, "İsveç, Türkiye'ye 73 teröristin iade edilmesine söz verdi" açıklaması ipleri gerdi. Erdoğan’ın bu açıklamasından saatler sonra, Madrid’de el sıkıştığı İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’dan bir açıklama geldi. SvD’ye özel demeç veren Andersson, “İsveç’teki Kürtler korkmamalı, yapılan anlaşma terör suçlarını ilgilendiriyor” dedi.

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya yakınlaştırırken, Türkiye bazı güvenlik ve işbirliği gerekçeleri öne sürerek bu iki ülkenin üyeliğine veto etme kararı almıştı.

Haftalar boyunca iki ülkenin terörle mücadele konusunda somut adımlar atmaması durumunda üyeliği engelleyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde ise iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yaktı. Taraflar ortak bir anlaşmaya imza atarken, önceki akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İsveç, 73 teröristin iadesi için söz verdi” açıklaması iki ülke arasında ipleri gerdi.

Andersson’dan yanıt geldi

Erdoğan’ın bu açıklamasından saatler sonra, Madrid’de el sıkıştığı İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’dan bir açıklama geldi. SvD’ye özel demeç veren Andersson, “İsveç’teki Kürtler korkmamalı, yapılan anlaşma terör suçlarını ilgilendiriyor” dedi.

Andersson’un sözlerini SvD, “Andersson: Biz asla İsveç kanunlarını uymayacağımızı söylemedik” ifadeleriyle başlığına taşıdı.

İsveç medyası bu sayının çok fazla olduğunu aktarırken, “Bu sayı, daha önce iddia edilen rakamın iki katından da fazla” yorumunu yaptı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, Türkiye’nin hafta içinde İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişinin iadesini istediğini yazarken gazeteye konuşan Yeşiller Partisi’nin Sözcüsü Marta Stenevi de anlaşmanın detayları için İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’den bilgi talep etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Stenevi, “Şimdi Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin Türkiye ile yapılan anlaşmanın detaylarını anlatması gerekiyor” dedi. Linde konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı.

