Adaleti yanıltacaktı

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Haspolat köyü civarında 62 yaşındaki yaya Hakkı Afşin’e çarparak ölümüne neden olan oğlu Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın cezadan kurtulması için yalancı tanık tutan Yıltan Birkaya dün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Trafik Şubesi’nin dikkatli ve titiz soruşturması sonucu Halil Kasap isimli şahsa ucuz araç satacağını söyleyerek, yalancı tanıklık yapmasını sağladığı tespit edilen Birkaya teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 sıralarında Haspolat civarında meydana gelen kaza anımsatıldı. Polis, yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile anayolda seyreden Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın Ergüden Tic. LTD. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip solda banket içerisinde yaya olarak yürümekte olan Hakkı Afşin'e çarptığını söyledi.

Polis memuru Atalay Yöntem, kaza sonucu Hakkı Afşin’in almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini anımsattı.

Polis memuru, Kasap’ın Yıltan Birkaya’nın yönlendirmesi ve kendisine ucuz araç satacağı vaadi ile 23 Haziran tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giderek trafik kazasını görmediği halde gördüğü yönünde ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlı Haluk Kasap mahkeme emri gereğince tutuklanarak duruşmaya çıkarıldığını ve teminata bağlandığını belirtti. Polis, aranan şahıs olan Yıltan Birkaya’nın ise önceki gün gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın Yıltan Birkaya’nın etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 4 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın kan örneği incelenmiş, yapılan analiz sonucu uyuşturucu tespit edilmişti. Zanlı 22 Haziran 2022 tarihinde yargılanmak üzere 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmişti.

Zanlı Halil Kasap ise 23 Haziran’da polise giderek, kazayı gördüğüne dair ifade vermişti.

Kasap, kaza anında Afşin’in yolun ortasında yürüdüğüne dair polise yalan bilgi vermişti. Ancak diğer tanıkların ifadesinden yola çıkan polis, Kasap’ın yalan söylediğini tespit ederek, tutuklamıştı.