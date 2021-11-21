Tablo vahim

KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı oldu, 269 yeni Coronavirüs vakası saptandı, 130 kişi de taburcu oldu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 23 bin 894 test yapıldı. 2 kişi yurt dışından ülkeye gelirken, 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak belirlendi.
Vakalardan 80’i Lefkoşa, 52’si Girne, 51’i Gazimağusa, 10’u Güzelyurt, 16’sı İskele bölgesinden.
Diğer veriler ise şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.898.832
Toplam Vaka Sayısı: 26.033
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.489
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2450
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2348
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Dün Yapılan Aşı Miktarı: 2070
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 521
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 431
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7197
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.621
Güney Kıbrıs’ta 255 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 1 yeni can kaybı oldu, 255 yeni Coronavirüs vakası saptandı.
Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastanın 71 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı 92 hastadan 35’inn durumunun ağır olduğunu kaydetti.