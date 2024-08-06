Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu ticareti ve kullanımın artması, özellikle çocuklu aileleri ciddi şekilde endişelendiriyor.

Yaşanan üzücü olayları medyadan takip ettiklerini belirten vatandaşlar, hava, deniz ve kara sınır kapılarında ciddi önlemlerin alınmasını ve daha etkin bir mücadelenin başlatılmasını istiyor.

Uyuşturucuya karşı cezaların artırılmasını ve polis denetimlerinin artırılmasını isteyen vatandaşlar, gençlerin geleceği açısından endişeli olduklarını ve korktuklarını söylüyor. Uyuşturucunun okullara kadar girdiğini belirten vatandaşlar, devletin bu konuda üzerine düşeni yapmadığını düşünüyor ve kuryeler yakalanırken, babaların yakalanamadığına dikkat çekiyor.

Ne dediler?..

Mehmet Salih Çuhadar

“Uyuşturucu kullanımı ve ticaretindeki artış bizleri her bakımdan etkiliyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için endişe yaşıyoruz ancak bir türlü önüne geçilemiyor. Ülkeye girişlerde şahısların üzerinde uyuşturucu buluyorlar ve yakalıyorlar ancak yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ülkeye girişlerde daha sıkı denetimler yapılmalıdır, daha teknolojik cihazlar kullanarak bunu önleyebilirler.”

İbrahim İnanlar

“Ülkedeki uyuşturucu kullanımı ve ticaretindeki artış bizleri endişelendiriyor. Bu durum hükümetlerin beceriksizliğini ortaya koyuyor. Bu tür haberleri duyduğumuz zaman gençlerimiz ve çocuklarımız adına endişe yaşıyoruz. Ülkeye giren çıkanın haddi hesabı yoktur ve devlet yeterli önlem alamıyor. Bu noktada daha sıkı denetimler yapılmalı ve bu tür suçların önüne geçilmelidir.”

Ayhan Özlüses

“ Uyuşturucu ticareti ve kullanımındaki artış bizleri endişelendiriyor. Bu tür olayları duyduğumuz zaman korkuyoruz çünkü bir türlü bitmiyor. Toplumumuz her ne kadar çocuklarını bu durumdan uzak tutmaya çalışsa da uyuşturucunun okullara kadar girdiğini duyuyoruz. Bu konuda kim olursa olsun uyuşturucu kullanan veya ticaretini yapanlara caydırıcı cezalar verilmelidir diye düşünüyorum. Devletin bu konuda aldığı önlemler yeterli mi bilemiyorum ancak ülkeye girişlerde daha teknolojik cihazlarla denetimler yapılmalıdır.”

Cevahir Canakıncı

“Uyuşturucu kullanımı ve ticaretindeki artış çocuklarımız ve gençlerimiz için endişe yaşamamıza neden oluyor. Devletin bu konuda yeterli önlem aldığını düşünmüyorum. Çok iyi niyetli insanlar çocuklarını bu bataklıkta kaybediyor ve devletin daha çok bu konularda önlem alması gerekiyor. Ülkeye giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesi gerekiyor çünkü hem gençlerimize hem de ülkemize yazık oluyor.”

Hilal Özbaysal

“Ülkedeki uyuşturucu ticareti ve kullanımındaki artış beni çok korkutuyor. Çocuklarımız ve torunlarımız adına endişe yaşıyorum. Devletin bu konuda daha sert tedbirler ve daha sıkı denetimle yapmalıdır. Bu çocuklar bu işlere bulaşmamaları adına ciddi eğitimler verilmeli, bağımlılar için de tedavi alabilecekleri merkezlerin devlet tarafından kurulması gerekiyor. Uyuşturucu belası ülkenin kanayan yarası haline geldi.”

Ayşe Güder

“Uyuşturucu kullanımı ve ticaretindeki artış bizleri korkutuyor. Çocuklarımız ve torunlarımız olduğu için bu tür haberleri duyduğumuz zaman endişe yaşıyoruz. Devletin bu konuda ciddi önlemler alması gerekiyor. Aileler olarak bizler de çocuklarımıza bu konularda eğitimler vermeli ve bilgilendirmeliyiz.”

İzzet Yılmaz

“Uyuşturucu ticareti ve kullanımındaki artış toplumu olumsuz etkiliyor ve bu konuda ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ülkeye giriş- çıkışların denetlenmesi, özellikle limanlarda büyük eksiklik olan x-ray cihazlarının temin edilmesi gerekiyor. Diğer yandan tv2020’de Reşat Akar’ın programlarında söylediği gibi trafikte polislerin uyuşturucu testi yapabileceği cihazların alınarak bu testlerin yapılması gerektiği inancındayım. Bir diğer konu ise ülkeye giriş- çıkışların daha sıkı kontrol altına alınması gerekiyor.”

Eren Keser

“Sadece uyuşturucu değil bu ülke alışık olmadığı çok farklı suçlarla karşılaşmaya başladı. Ülkeye her gelen sorgusuz sualsiz ülkeye girebildiği için çok farklı suçlarla karşılaşıyoruz ve endişeler yaşıyoruz. Ülke tanınmadığı için bu tür işlerle uğraşanların hepsi bu burada bulunuyor. Devletin uyuşturucu konusunda almış olduğu tedbirleri yetersiz buluyorum. Bu konuda önerim en üst yerdeki kişileri tespit ederek yakalaması ve caydırıcı cezalarla yargılamasıdır ki bu işlerle uğraşanlar da uzaklaşsın.”

Mehmet Özyılancı

“Uyuşturucu kullanımındaki ve ticaretindeki artış bizleri endişelendiriyor. Trafikte de deli gibi araç kullanan ve saçma sapan kazalar yapanlarla durumun vahameti ortaya çıkıyor. Devletin bu konuda aldığı önlemleri bilmiyorum ancak birçok konuda yetersiz kaldıklarını düşünüyorum. Önerim daha iyi çalışmalar ve bu gibi konularda daha caydırıcı cezalar getirilmeli ki önüne geçilebilsin.”