Tüm dosyalar inceleniyor

Suna ERDEN

Çalışma izinleriyle ilgili işlemlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan

İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, inşaat firmalarına taşeronluk yapan Mustafa Tatar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gürcafer ve Tutar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği, KTİMB’de emare alınan dosyaların incelemesinin sürdüğü belirtilirken, olgular yeniden aktarıldı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis, 28 Mart 2024 tarihinde yurt dışından ülkeye kota ve ön izinle getirilen üçüncü dünya ülkesi vatandaşı işçilerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek, önceki gün tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Çalışma Bakanlığı ile KTİMB arasında 2007 yılında yurtdışından getirilecek işçilerin işlemlerinin kolaylaştırılmasını öngören bir protokol imzalandığını belirtti.

Polis, protokol gereği KTİMB’in başvuruları aldığını ve bakanlığa ulaştırdığını söyledi.

Polis, Gürcafer’in 2022-2023 tarihleri arasında protokol kapsamında birliğe başvuran iş takipçisi bir şahıstan işlemleri hızlandırmak için 135 bin 800 Euro aldığına dair yönelik ifade alındığını açıkladı.

Polis, 3 Haziran 2024 tarihinde Mali Şubeye gelerek şikayetçi olan bir inşaat firması yetkilisinin 55 işçi getirilmesi için birliğe başvuru yaptığını, ancak Gürcafer’in bu talebi Çalışma Bakanlığına bildirdikten kısa bir süre sonra bilgileri dışında sahte evrak düzenleyerek, 55 kişilik kotayı iptal ettirdiğini söylediğini aktardı.

17 işçi kayıp

Polis, 9 Haziran 2023 tarihinde ise bir başka inşaat firmasının 30 kişilik ön izin başvurusunda bulunduğunu, bu rakamın 33’e çıkarıldığını, firmanın bilgisi dışında 17 işçi getirildiğini, bu kişilerin nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı.

Polis, 17 kişinin getirilmesi için ön izin belgelerini hazırlayan KTİMB çalışanı 2 kişinin geçtiğimiz cuma günü teminata bağlandığını hatırlattı.

5 tanık ifadesi temin edildi

Polis, şikayetçi firmanın taşeronluğunu yapan Mustafa Tutar’ın da suçla bağlantısının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, Tutar’ın ifadesinde işçi bulması için Bangladeşli Mamu lakaplı bir şahısla firmayı tanıştırdığını, olayla ilgili başka bir alakasının olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, Tutar’ın iş yerinde yapılan aramada söz konusu 17 Bangladeş uyruklu şahsa ait pasaportların renkli fotokopisinin bulunduğunu söyledi.

Polis, pasaportlardaki imzaların araştırılacağını da ifade etti. Tutar’ın 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlı hakkındaki iddiaları destekleyen 5 ifade temin ettiklerini açıkladı.

Suçla bağlantılı başka isimler tespit edildi

Polis, KTİMB’te arama yapıldığını, emare alınan birçok dosyanın incelendiğini, kota ve ön izin başvurularında firmaların talep ettiği rakamların üzerine sayılar belirlenerek, Çalışma Bakanlığına sunulduğunu belirdiklerini söyledi.

Polis, ülkeye gelen işçilerin ise nerede olduğunun bilinmediğini ifade etti. Polis, mesele kapsamında tespit edilen başka şahıslarla ilgili de araştırma yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların el yazı örneklerinin alındığını, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, ülkeye getirilen 17 işçinin nerede olduğunun araştırıldığını ve ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Polis, zanlıların soruşturmaya etki edemeyeceklerini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, Gürfafer’in 400 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalaması, Tutar’ın 75 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Ayrıca zanlıların davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışları yasaklandı. Zanlıların haftada bir gün de polise giderek imza atmalarına emir verildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 09:44