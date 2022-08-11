‘Korumak sevmekle başlar’

Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Gürses, çektiği doğa fotoğraflarıyla sosyal medyada beğeni toplamayı sürdürüyor. Gürses, Çatalköy’deki bahçesinde “Macro-Micro 1başka” serisi yusufçuk, halk arasındaki adıyla helikoptercik böceğini görüntüledi.

Uçuş hızı saatte 95 kilometreyi bulabilir

Yusufçuklar genelde güneşli havalarda uçmayı tercih ederler. Görme duyuları çok gelişmiştir. Birbirlerine birleşmiş olan petekgözleri yaklaşık 1000 ayrı "göz"den oluşur. Görme algıları harekete çok duyarlıdır ve gördükleri her şeyi ağır çekimde algılarlar. Bu nedenle öldürme konusunda çok atik ve serttirler. Kanatları gövdelerinin üst kısımlarında bulunur ve genelde saydam iki çift kanatları olur. Bilinen 500 dolayında alt türü bulunur ve en çok tropik iklimde yaşarlar. Kimilerinin uçuş hızı saatte 95 kilometreyi bulabilir. Yusufçuk böceklerine Türkçede kız böceği, helikopter böceği de denildiği gibi gövdeleri ince olan türlere iğnecik de denir.