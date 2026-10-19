Koşullar iyileştirilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, Gazimağusa Serbest Limanı, Limanlar Dairesi ve Liman İşçileri Şirketi’ni ziyaret ederek yetkililer ve çalışanlarla bir araya geldi. Limandaki çalışma koşulları, altyapı eksiklikleri ve çözüm bekleyen sorunların ele alındığı ziyaretlerde Bozkurt, limana giriş çıkış yapan tırların şehir içi trafiğine girmesini önlemeye yönelik çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Limanın mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında yetkililer ve çalışanlarla görüş alışverişinde bulunan Bozkurt, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve çözüm bekleyen sorunların ele alınmasının önemine dikkat çekti.

