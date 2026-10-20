Detay verilmedi

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü istifa etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise emeklilik dilekçesini sundu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü istifasını sundu. Sütcü'nün sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

Sütcü, 9 Mayıs 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla SPK Başkanlığı'na atanmıştı. Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütcü, İbrahim Ömer Gönül 'ün yerine başkanlığa getirilmişti. 1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğan Sütcü, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye Bölümünden mezun oldu.

Kamu görevine 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Sütcü, Antalya ve Ankara vergi dairesi başkanlıklarında görev yaptı. 2016 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Sütcü, daha sonra SPK yönetiminde görev aldı.

Öte yandan Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdi.



Çelik ise 21 Haziran 2023'te Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmıştı.

1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

Bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllar görev yapan Çelik, Türkiye Finans Katılım Bankasında genel müdürlük görevini üstlendi.

29 Haziran 2016'da Hazine Müsteşarlığına atanan Çelik, daha sonra Türk Eximbank yönetiminde görev aldı. Mart 2022'de Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirilen Çelik, Haziran 2023'te Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi.

Öte yandan 16 Ekim'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmıştı.

