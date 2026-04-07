Köy meydanı renklendi

Akdeniz köy meydanı, 4-5 Nisan tarihlerinde düzenlenen 10. Akdeniz Ayrelli Festivali ile iki gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Festival, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilirken, müzik, dans ve kültürel etkinlikler bir arada sunuldu.

Akdeniz’de geleneksel hale gelen Ayrelli Festivali’nin 10’uncusu, Cumartesi günü düzenlenen açılış korteji ve protokol konuşmalarıyla başladı. Köy meydanında toplanan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından sahne etkinliklerine geçildi. Gün boyunca okulların hazırladığı dans gösterileri sergilenirken, belediye ekipleri de çeşitli performanslarla festivale katkı koydu. Program kapsamında yer alan müzik dinletileri ve sahne performansları gün boyu devam etti.

Festivalin ilk gününün akşam bölümünde sahne alan sanatçılar Cemal Duman ve Ahmet Ced, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Konserler sırasında köy meydanını dolduran vatandaşlar müziğe eşlik ederken, festival alanında coşkulu bir atmosfer oluştu.

Etkinliğin ikinci günü olan Pazar ise daha yoğun ve geniş kapsamlı bir programla devam etti. Gün boyunca farklı dernekler, kültür-sanat toplulukları ve halk dansları ekipleri sahne alarak yöresel dans gösterileri sundu. Renkli kostümler ve geleneksel figürlerle sergilenen performanslar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Müzik gruplarının sahne aldığı program, akşam saatlerinde Grup Otantik konseriyle sona erdi.

Doğa ile iç içe

Festival kapsamında yalnızca sahne etkinlikleri değil, sosyal ve sportif faaliyetler de yer aldı. Bu çerçevede Dağdoğan Yürüyüş Akademisi tarafından sabah saatlerinde düzenlenen yürüyüş etkinliği, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen katılımcıları bir araya getirdi. Etkinlik, festivalin çok yönlü yapısını ortaya koyarken, farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımını sağladı.

İki gün boyunca süren festivalde, hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de toplumun bir araya gelmesi açısından önemli bir ortam oluştu.