Kritik süreçte  anlamlı ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Orgeneral Bayraktaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek görüştü.

Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir de hazır bulundu.

Bayraktaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından da kabul edildi. Meclis’te gerçekleşen görüşmede Bayraktaroğlu’na Korgeneral İnaltekin ve Tümgeneral Şükrü Bilir eşlik etti.

Üstel: İş birliği kararlılıkla sürecek

Başbakan Ünal Üstel de Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu Cumhuriyet Meclisi’ndeki makamında kabul etti.

Kabulde, Türkiye ile KKTC arasındaki köklü kardeşlik bağları, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başbakan Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, iki ülke arasındaki güçlü dayanışma ve iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026, 00:45