Rahat durmuyor

Eşine şiddet uyguladığı için hakkında verilen uzaklaştırma emrine uymayarak, olay çıkaran Levent Kurtdağı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının şu anda boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit ettiği için yargılandığı, bir ay hapse mahkum edildiği belirtildi.

Zanlının serbest kaldıktan bir gün sonra eşinin kapısına dayandığı, açmayınca kırdığı ifade edilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Polis, zanlı hakkında eşi K.K.’ye 100 metreden fazla yaklaşmaması yönünde mahkeme emri olmasına rağmen, buna riayet etmediğini söyledi. Polis, zanlının önceki akşam saat 19.30 sıralarında ve 148 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada eşinin kalmakta olduğu Gelibolu’daki evine gittiğini açıkladı. Polis, zanlının yüksek sesle eşinden kapıyı açmasını istediğini, talebi yerine gelmeyince olay çıkardığını belirtti. Polis, zanlının kapıya tekme atarak, kırdıktan sonra içeriye girdiğini, ikametgahın salon kısmında polisi aramaya çalışan eşinin elinde bulunan cep telefonu zorla alıp kaçtığını açıkladı. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Tahliye olur olmaz eşinin kapısına dayandı

Zanlının 11 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ifade verdiğini; eşiyle barışmak için eve gittiğini, kapıyı açmaması nedeniyle kırdığını, polisi arayacağını söylediği için ise panikle eşinin telefonunu aldığını söyleyerek, suçlarını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 9 Ocak 2024 tarihinde de eşine karşı benzer suçlar işlediği için yargılandığını, bir ay hapse mahkum edildiğini, 9 Şubat 2024 tarihinde tahliye olduğunu, 10 Şubat’ta ise söz konusu suçları işlediğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının eşine karşı şiddet uygulamasıyla ilgili poliste 3 kayıt olduğunu ancak şikayet olmadığı için ileri işlem yapılmadığını belirtti. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde eşine karşı aynı suçları işleyebileceğini kaydederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı “soygun, geceleyin ev açma, kasti hasar, aile yasasına aykırı hareket, mülke tecavüz, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve sarhoşluk” suçlarından yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Öldürmekle tehdit etmişti

Geçtiğimiz ocak ayında şiddet suçlamasıyla tutuklanan zanlının alkollü olduğu bir esnada eşinin

Gelibolu bölgesinde bulunan ikametgahına gittikten sonra telefonlarına bakmadığı gerekçesiyle üstüne yürüyerek, “Boşayamazsın beni, seni keserim” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu belirtilmişti. Zanlıya yapılan alkol testinde 250 promil alkollü olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

Zanlının eşini darp ettiğine dair poliste 3 ayrı kayıt bulunduğu ancak şikâyetçi olmadığı için ileri işleme gidilmediği açıklanmıştı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, eşine 100 metreden fazla yaklaşması yasaklanmıştı.