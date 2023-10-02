‘Hedef yeniden birleşme’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın da katıldığı Kıbrıs Cumhuriyeti törenlerinde Kıbrıslı Türklere ‘ortak vatan’ mesajı gönderdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ nin 63’üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığını belirten Hristodulidis, bu vesileyle, Kıbrıslı Türk yurttaşlara seslenmek istediğini, kendilerinin de vatanı olan “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin, yeniden birleşeceği ve AB’nin tam ve eşit üyesi olarak yaratılacak fırsatlardan faydalanılması için mümkün olan her şeyi yapacağına dair güvence verdiğini de belirtti.

Hristodulidis, “statüko ve işgale” karşı olmalarından dolayı, tüm zorluklara, hayal kırıklıklarına ve sorunlara karşın çabaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Hristodulidis, esas önceliklerinin ve en yüksek hedeflerinin de “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin tüm yasal sakinleri için perspektiflerin ve ümitlerin yaratılması olduğunu belirtti