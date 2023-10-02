Rakamlar açık mesaj veriyor ‘Uyanın artık’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın ‘yolcu istatistikleri’ kara kapılarının Ercan ve deniz limanlarından çok daha önemli bir noktaya geldiğini ortaya koyuyor. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; bu yılın ilk 6 ayında Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne limanlarından ülkeye giriş yapanların sayısı 779 bin 575 oldu. Bu rakama KKTC vatandaşlarının da dahil olduğu ifade edildi.

Hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı 2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla 126.945, 154.323 ve 160.221 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı ilk yarısında gelen toplam yolcu sayısı 779.575 oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında, kara kapılarından ülkeye girenlerin sayısı ise KKTC uyruklular hariç 2 milyon 428 bin oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında bu rakam 2 milyon 315 olarak açıklanmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde kara kapılarından girişlere bakıldığında, Güney Kıbrıs uyruklu kişilerin 766 bin 913, diğer ülke vatandaşlarının girişlerinin ise 583.242’ye yükseldiği görüldü.

Daha çok kapı gerekiyor

Diyalog muhabirine konuşan Lefkoşa’nın Arasta esnafı, kuzeye geçişlerin artması nedeniyle çarşısının bir miktar hareketlendiğini belirterek, daha çok kapının açılması için yetkililere büyük görevlerin düştüğünü söyledi.

“Kapılar en fazla Kıbrıslı Türk esnafa yarıyor. O yüzden de yeni kapıların açılması için Rum tarafını zorlaması gereken taraf bizim taraf olmalıdır” diyen Arasta esnafı, KKTC yetkililerinin bir an önce harekete geçmesini istedi.