Öfkesine yenildi

Güzelyurt bölgesinde yaşanan olayda eski eşini tehdit ettiği iddia edilen Mehmet İneci dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının eski eşini, “seni öldürürüm, seni keserim” diyerek, tehdit ettiği ileri sürüldü.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru, 30 Eylül 2023 tarihimde saat 19.15 sıralarında zanlının Bostancı'da bulunan ikametgahının ön kısmındaki yol içerisinde, eski eşi S.A.’ya hitaben bağırarak “Bir daha bu eve gelirsen seni öldürürüm, seni keserim” deyip şiddet tehdidinde bulunup rahatsızlık yaptığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, olay esnasında orada bulunan birçok kişinin ifadesinin alınacağını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının soruşturma aşamasında 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.