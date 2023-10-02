‘Hepinizi öldürürüm’

Girne’de yolda karşılaştığı eski nişanlısının babasına bıçak göstererek, tehditler savuran Eyüp Karademir, şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eski nişanlısının şimdiki erkek arkadaşından rahatsız olduğu için kızın babasını tehdit ettiği, “Seni de kızını da damadını da öldüreceğim” dediği açıklandı.

Soruşturmacı yapan polis, zanlının 30 Eylül 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde olay çıkardığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 134 promil alkollü içki tesiri altındayken eski nişanlısının babası olan M.S.’ye kızının yeni erkek arkadaşının kendisine tehditvari baktığı gerekçesiyle üzerinde bulunduğu 22 santim uzunluğundaki kelebek bıçağını gösterip, "kızının ölümü bundan olacak, sonra damadına, ardından sıra sana gelecek" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Mahkeme, hakkında “şiddet kullanma tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.