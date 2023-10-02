72 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı

Polis ekipleri, asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler önceki gece de ülke genelinde asayiş ve trafik kontrolleri gerçekleştirdi.

Polis basın bültenine göre, trafik denetimlerinde toplam bin 745 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 158’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve geri kalanlar da diğer suçlardan dolayı toplam 437 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sırasında 4 araç sürücüsü tutuklanırken 72 araç ise trafikten men edildi.

Kaza yapan sürücü 345 promil alkollü çıktı

Girne’de de dün sabah 01.00 sıralarında yine alkollü bir sürücünün karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kaza İskenderun Caddesi’nde meydana geldi. Tuğrul Eraslan’ın (E-29), yolun solunda park halinde bulunan yönetimindeki ZUS 294 plakalı salon aracıyla dikkatsizce İskenderun Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru 245 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Sezgin Madencioğlu (E-43) yönetimindeki NU 485 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken NU 485 plakalı araç sürücüsü Sezgin Madencioğlu tutuklandı.

Polisin tüm kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.