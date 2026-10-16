‘Uzmanlıkla yönetilecek’

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, Geçitkale-Serdarlı’nın geleceğini “günübirlik kararlarla değil, bilgiyle, uzmanlıkla ve ortak akılla” şekillendirmek istediklerini belirtti.

Russo, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Şehir Plancıları Odası’nı ziyaret etti.

Ruso, Oda Başkanı Can Kara ve Yönetim Kurulu Üyesi Layık Topcan ile görüştü.

Görüşmede Geçitkale-Serdarlı Belediyesi sınırları içindeki yerleşimlerin gelişimi ve Mesarya bölgesinin planlama ihtiyaçları değerlendirildi.

Ülkesel Fizik Planı’nın Mesarya’ya ilişkin politika ve öngörülerinin ele alındığı görüşmede, tarım alanlarının korunması, bölgedeki su ve tuzlanma sorunları, doğal ve tarihi değerlerin korunması ile kırsal kalkınma konuları üzerinde duruldu.

Ruso, görüşmede yaptığı açıklamada, yerel yönetim anlayışlarının günlük belediye hizmetleriyle sınırlı olmayacağını belirterek, bölgenin uzun vadeli gelişiminin uzmanlık ve planlama temelinde ele alınması gerektiğini söyledi.

“Planlama yalnızca kaç kat bina yapılacağını belirlemek değildir. Tarım alanlarımızdan meydanlarımıza, köylerimizin gelişiminden doğal ve tarihi değerlerimizin korunmasına kadar bütün bir yaşam alanını birlikte düşünmektir.” diyen Ruso, Geçitkale-Serdarlı’nın geleceğini “günübirlik kararlarla değil, bilgiyle, uzmanlıkla ve ortak akılla” şekillendirmek istediklerini belirtti.

