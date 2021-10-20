“Kurgulanmış Bir Suikast”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu belirtti.
Ersan Saner, “Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Dolayısı ile hukukçularımız, yol arkadaşlarım, partililerimizle birlikte durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyoruz.”
Hatta yeraltı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar olduğunu da savunan ersan saner, siyasi ahlaksızlıktan medet umanlara gereken cevabın verileceğini sözlerine ekledi. Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021, 16:17
Siyasiler halktan koptular.bu da kötü bir şey dir