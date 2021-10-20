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“Kurgulanmış Bir Suikast”

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SANER: KURULTAY ÖNCESİ KURGULANMIŞ BİR VİDEO İLE ÇİRKİN BİR KİŞİLİK SUİKASTİNE HEDEF OLDUM

“Kurgulanmış Bir Suikast”
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu belirtti.
Ersan Saner, “Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Dolayısı ile hukukçularımız, yol arkadaşlarım, partililerimizle birlikte durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyoruz.”

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Saner, Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi olduğunu yineleyerek, “Birilerinin benim çok sevdiğim ülkeme, partime hizmet etmemin önüne siyasi mücadele ile değil çirkin saldırılarla geçmek istediği nettir.Tamamen bu amaçla düzenlenmiş bir komplo söz konusudur ifadelerini kullandı
Hatta yeraltı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar olduğunu da savunan ersan saner, siyasi ahlaksızlıktan medet umanlara gereken cevabın verileceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021, 16:17
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YORUMLAR
Selçuk uzkan
Selçuk uzkan - 5 saat Önce

Siyasiler halktan koptular.bu da kötü bir şey dir

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