Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de dün kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla hurdalıkta yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm hurdalığı kaplarken, kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 70 adet araç ve muhtelif motor parçaları tamamen kül oldu.

Dilekkaya köyünde meydana gelen yangında ise onlarca ağaç zarar gördü.

Kuru otlar tutuştu

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.10 sıralarında Hamitköy’de Halil Tavukçu’ya ait hurdalıkta A.K’nin (E-61) oksijen kaynak makinesiyle parça kesimi yaptığı sırada, kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangının, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve hurdalık içerisinde bulunan 70 adet aracın ve muhtelif motor parçalarının tamamen zarar gördüğü bildirildi.

Dilekkaya’da ağaçlar küle döndü

Dilekkaya köyünde ise 15 dönümlük ormanlık alanda dün meydana gelen yangında, 20 çam ve 20 akasya ağacı tamamen, 20 çam ve 40 akasya ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 11.15 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangına polis itfaiye, Orman Dairesi, Ercan İtfaiye ekipleri ve Değirmenlik Belediyesine ait su tankerleri ile müdahale edildi.

Kalkanlı da yandı

Kalkanlı’da saat 12.20’de “Alabo” deresi diye bilinen mevkide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, Salih Canlısoy’a ait 10 dönüm anız, 200 metre uzunluğundaki damlama sulama lastiği ve 4 tane 75’lik kelepçeli boru tamamen yanarak zarar gördü.