Merit Yeşilova’da tempo artıyor

Beyzade ÜNALMIŞ

Takımın idmanlara katılımı ve performansından memnun olduğunu söyleyen Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, Temmuz ayından itibaren ikinci periyoda başladıklarını ifade etti.

İdman sayısını artırdık

Temmuz ayı itibariyle idman sayısını dörde çıkardıklarını ifade eden Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, kuvvet ağırlıklı çalıştıkları bir dönemin içinde olduklarını söyledi. Oyuncuların katılım ve ilgisinden memnun olduğunu da ifade eden Canbulat, idmanların eksiksiz tam kadro devam ettiğini söyledi. Yabancı oyuncuları Fidelis’in

9 Temmuz’da adaya gelip aralarına katılacağını da belirten Canbulat, Mustafa Salkın da kendileri ile çalıştığını aktardı. Mustafa Salk’ın kendileri ile kalma ihtimali olduğunu seçim hakkının tamamen Salk’a ait olduğunu söyleyen Şenol Canbulat, gitmek istemesi durumunda ise seçeneğin tamamen Mustafa Salk’a ait olduğunu söyledi. İlk hazırlık maçını

24 Temmuz’da Mağusa Türk Gücü ile yapıp, 26 Temmuz’da kampa gireceklerini ifade eden Canbulat, sezon öncesi çalışmalarının planlamaları doğrultusunda devam ettiğini sözlerine ekledi.