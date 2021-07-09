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Merit Yeşilova’da tempo artıyor

Alsancak ekibi sezon öncesi hazırlıklara aralıksız devam ediyor

Merit Yeşilova’da tempo artıyor
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Beyzade ÜNALMIŞ
Takımın idmanlara katılımı ve performansından memnun olduğunu söyleyen Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, Temmuz ayından itibaren ikinci periyoda başladıklarını ifade etti. 

İdman sayısını artırdık
Temmuz ayı itibariyle idman sayısını dörde çıkardıklarını ifade eden Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, kuvvet ağırlıklı çalıştıkları bir dönemin içinde olduklarını söyledi. Oyuncuların katılım ve ilgisinden memnun olduğunu da ifade eden Canbulat, idmanların eksiksiz tam kadro devam ettiğini söyledi. Yabancı oyuncuları Fidelis’in 
9 Temmuz’da adaya gelip aralarına katılacağını da belirten Canbulat, Mustafa Salkın da kendileri ile çalıştığını aktardı. Mustafa Salk’ın kendileri ile kalma ihtimali olduğunu seçim hakkının tamamen Salk’a ait olduğunu söyleyen Şenol Canbulat, gitmek istemesi durumunda ise seçeneğin tamamen Mustafa Salk’a ait olduğunu söyledi. İlk hazırlık maçını 
24 Temmuz’da Mağusa Türk Gücü ile yapıp, 26 Temmuz’da kampa gireceklerini ifade eden Canbulat, sezon öncesi çalışmalarının planlamaları doğrultusunda devam ettiğini sözlerine ekledi.

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