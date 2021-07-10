Teklif bekleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ), 40 baş kasaplık oğlak ve 30 baş kasaplık keçi satışı yapılacağını duyurdu. Tekliflerin en geç 15 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’e kadar yapılması istendi.

DÜÇ açıklamasında, hayvan satışının kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden yapılacağı belirtilirken, taban fiyatlarının oğlak için 36 TL/Kg ve keçi için ise 20 TL/Kg olarak belirlendiği kaydedildi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtilen açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da belirtildi. Ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılabilecek.

Kasaplık satışına sunulan oğlak ve keçiler Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilecek.

Tekliflerin en geç 15 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

İhaleyi kazananların en geç 30 Temmuz Cuma hayvanları almak zorunda olduğu ve mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği de kaydedildi.

