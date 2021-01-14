5 günde 40 Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi

Coronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İngiltere’de son 5 günde 40 Kıbrıslı Türk’ün yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu arada hayatını kaybedenlerinden birinin eski Yavruvatan FC Başkanı Osman Halil olduğu belirtildi.

İngiltere’de yaşaya Kıbrıslı Türkler arasında Corona kaynaklı can kayıplarında son zamanlarda artış olduğu belirtildi. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanlı Nafiya Horozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 8 Ocak Cuma gününden itibariyle 40 Kıbrıslı Türk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Nafiya Horozoğlu, 40 kişiden 16’sının bir günde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Horozoğlu yaptığı açıklamada, İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplum üyeleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 Ocak Salı günü itibarıyla 235’e ulaştı dedi.

Horozoğlu kesin olarak bilinen ölüm sayısını şöyle açıkladı: Kıbrıslı Türkler 183, Kıbrıslı Rumlar 258 ve Türkiye kökenli toplum 52. Türkiye kökenli toplumun ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta.

Osman Halil hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerinden birinin eski Yavruvatan FC Başkanı Osman Halil'in dün Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Yavruvatan FC’nin efsane isimlerinden Osman Halil, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Halil Osman’nın vefatıyla ilgili Yavruvatan FC şu açıklamayı yaptı:

“Türk Toplumu Futbol Federasyonu emekçisi ve eski Yavruvatan FC Başkanlarından Osman Halil bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Birçok kademede görev yaptığı Yavruvatan Başkanlığını da yapan Halil, İngiltere’deki Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı. Yavruvatan FC olarak Osman Halil’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”